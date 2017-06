2017-06-02 20:11:00.0

Augsburg Kino unterm Sternenhimmel: Das ist beim Lechflimmern geboten

Das Lechflimmern im Familienbad hat viele Premieren im Programm. Warum im Augsburger Open-Air-Kino so viele Filme an den Start gehen. Von Miriam Zissler

Mitte Juni ist es soweit: Dann lockt das Open-Air-Kino wieder zahlreiche Zuschauer in das Familienbad. Bereits zum 27. Mal findet das Lechflimmern im Freibad am Plärrer statt und macht dort das Kinofilmschauen unter dem Sternenhimmel in Augsburg möglich. Kinobetreiber Franz Fischer hat dafür ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Premieren zusammengestellt. Doch auf eine Premiere, die allerdings nichts mit einem Kinofilm zu tun hat, freut er sich besonders.

Die neue Terrasse wird rechtzeitig fertig

Mit dem Start des Lechflimmerns am Mittwoch, 14. Juni, wird auch die neue Terrasse am Kiosk in Betrieb genommen. Franz Fischer hat mit seinem Team vom Kaffeehaus Thalia seit dieser Saison die Gastronomie im Familienbad übernommen. Damit wird sich auch für die Besucher des Lechflimmerns einiges ändern. „Bislang konnten wir die Besucher des Open-Air-Kinos immer erst ab 20 Uhr hereinlassen. Nun können sie schon früher kommen, wenn sie wollen“, sagt Fischer. Dafür wird es einen separaten Eingang geben, der sich am auf der Seite des Hallenbades und des Seitzsteges befinden wird.

So können die Kinobesucher schon vorab auf der Terrasse des Kiosks etwas essen, bevor der Film beginnt. Es ist aber auch möglich ein Kombi-Ticket „Schwimmen und Lechflimmern“ zu erwerben. Eine Boule-Anlage, Schachbretter und verschiedene Zeitungen stehen den Besuchern künftig am Kiosk zum Zeitvertreib zur Verfügung.

Mit Selbstbedienungsbereich

Die Bewirtungshütten, die sich früher rechts von der Leinwand befanden, wird es dagegen nicht mehr geben. Fischer: „Die Zuschauer werden ebenfalls am Kiosk mitversorgt. Für sie gibt es auf der Nordseite einen Selbstbedienungsbereich.“ Neben der Premiere der neuen Terrasse wird dennoch am 14. Juni eine andere Premiere die Hauptrolle spielen: die bayerische Krimikomödie „Maria Mafiosi“.

Neben den Hauptdarstellern Lisa Maria Potthoff und Serkan Kaya wird auch Regisseurin Jule Ronstedt anwesend sein. Doch damit nicht genug. Die französische Komödie „Monsieur Pierre geht online“ erzählt die Geschichte des grantigen Rentners Pierre, der auf ein Internet-Dating-Portal stößt und dort seine Verführungskünste austestet. Franz Fischer hofft, dass er so erfolgreich wird wie „Monsieur Claude und seine Töchter“, der 2014 zum Publikumsrenner wurde. Unter anderem Sönke Wortmanns „Sommerfest“ (29. Juni) und Oscarpreisträger Pepe Danquarts „Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner“ (15. Juli) werden ebenfalls im Lechflimmern zuerst zu sehen sein.

Welche Promis kommen

Für die Premiere von „Die Grießnockerlaffäre“ (3. August), die vierte Krimikomödie um den niederbayerischen Polizisten Franz Eberhofer, haben sich bereits die Hauptdarsteller Sebastian Bezzel und Simon Schwarz und weitere Mitglieder des Teams angekündigt.

Dass beim Lechflimmern so viele Premierenfilme gezeigt werden hat einen Grund. „Es gibt etwa zehn Open-Air-Kinos in Deutschland, die aufgrund ihrer Besucherzahlen viele Premieren bekommen.“ Mal sei es ein Test für die Filmverleiher, mal sei es weil ein guter Publikumszuspruch zu erwarten sei. Wie bei „Schweinskopf mit al Dente“ – dem dritten Film um Provinzpolizist Franz Eberhofer. „Da haben wir in Augsburg deutschlandweit fast die besten Besucherzahlen zusammengebracht“, sagt Fischer. Neben den neuen Filmen werden aber auch aktuelle Hits, wie „Fluch der Karibik!“, „Planet der Affen“, „Spiderman“ oder „La La Land“ gezeigt.

Info: Karten für das Lechflimmern, das 10-er-Ticket für 49 Euro, gibt es bereits im Vorverkauf in den Bahnhofsbuchhandlungen am Hauptbahnhof und Oberhauser Bahnhof, im Kaffeehaus Thalia oder unter www.lechflimmern.de.