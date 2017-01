2017-01-12 15:04:14.0

Region Kinopremiere, Oldtimer und mehr: Die Tipps zum Wochenende

Unsere Tipps fürs Wochenende: "La La Land" läuft ab Freitag im Thalia, die Augsburger Panther treten am Sonntag zum nächsten Heimspiel an und es finden einige Flohmärkte statt. Von Luisa Riß

Für das kommende Wochenende noch nichts geplant? In Augsburg locken einige Veranstaltungen - Kino-Liebhaber, Eishockey-Fans und Flohmarkt-Freunde können sich freuen. Auch für die Kleinen ist einiges geboten.

"La La Land" im Thalia

Erst Anfang der Woche wurde der Musicalfilm "La La Land" bei der Verleihung der Golden Globes in Los Angeles zum Abräumer des Abends. Sieben Auszeichnungen erhielt der Film, der ein Mix aus Musik, Tanz und Gesang ist. Doch die Geschichte ist weder kitschig noch langweilig, obwohl es natürlich um Liebe und Lebensträume geht. Emma Stone und Ryan Gosling geben auf der Kinoleinwand ein wirklich schönes Paar ab. Daher ist ein Besuch im Kino bei dem winterlichen Wetter definitiv eine gute Idee. Ab Freitag läuft der Musicalfilm im Thalia in Augsburg. Die Vorstellungen sind um 14.45, 17.15, 20 und 22.30 Uhr. Samstags und sonntags auch schon um 10.30 Uhr. (Hier gehts zur Filmkritik: "La La Land": Ein Traum aus Musik, Tanz und Gesang)

Nächstes Heimspiel der Augsburger Panther

Eishockey-Fans können sich am Sonntag auf das nächste Spiel der Augsburger Panther freuen. Um 16.30 Uhr treten die Panther im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Adler Mannheim an. Beim letzten Aufeinandertreffen musste sich der AEV mit einem 2:1 geschlagen geben.

Märkte und Messe

In Königsbrunn findet am Freitag von 16 bis 21 ein Abendflohmarkt statt. Tolle Stoffe, Schnittmuster, Vorträge, Nähplätze, Workshops und Bücher hat der "Stoff- & Schnittmarkt" im Abraxas in Augsburg zu bieten (Freitag: 9 bis 18 Uhr). Frühaufsteher können am Freitag und Samstag ab 6 Uhr den Flohmarkt in Augsburg besuchen. Dieser findet in der Schwimmschulstraße statt und geht bis 16 Uhr.

Für Auto-Liebhaber und Technik-Begeisterte ist bestimmt de Oldtimer-, Teile- und Technikmesse "Mototechnica" in der Messe Augsburg interessant. Diese findet am Samstag (9 bis 18 Uhr) und Sonntag (9 bis 16 Uhr) statt.

Für die Kleinen

Am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, ist im Augsburger Theater (Kongress am Park) "Pünktchen und Anton" nach einer Geschichte von Erich Kästner zu sehen. Im Märchenzelt hinter dem Abraxas werden in gemütlicher Runde ums knisternde Lagerfeuer nach alter Tradition Märchen aus aller Welt erzählt. Ein Erlebnis für alle Sinne: das flackernde, wärmende Feuer, der Duft von Holz und das Erlebnis des Zuhörens, wenn erzählt wird. Am Sonntag um 16 Uhr wird für Kinder ab 5 Jahren "Die Schneekönigin" erzählt.