2017-10-10 19:59:00.0

Schwabmünchen Klatschen, nicht stampfen

Begeisterung für Black Patti, die sich aber einen anderen Untergrund bei ihrem Auftritt wünschen. Von Reinhold Radloff

Das musikalische Publikum ist nicht nur der Buchhandlung Schmid sehr treu, sondern auch deren Künstler: Black Patti genoss schon zum dritten Mal das besondere Flair in dem Verkaufsraum. Und die meisten Gäste lauschten bereits ebenso oft den Klängen der beiden „Vintage“-Musiker. Das hat auch seinen Grund.

Mit „Morning Train“ starteten Peter Krause und Ferdinand Krämer in die ausverkaufte Abendvorstellung. Und gleich begannen die Fans von Black Patti, mangels einer Tanzfläche, auf ihren Sitzen zu wippen. Und an noch etwas mangelte es laut Krause in der Buchhandlung. An dem richtigen Boden. Denn zu seiner Musik, dem archaischen Blues der 20er- und 30er-Jahre im Mississippi-Delta gehört es, dass lautstark auf dem Holzboden mitgestampft wird. „Da ist ein dämpfender Teppichboden natürlich ungeeignet“, sagte Krämer. Dafür stampften die beiden exzellenten Musiker auf der Bühne umso lauter und ließen sich durch das rhythmische, wenn auch nicht immer ganz korrekte Klatschen der Zuschauer zu Höchstform antreiben.

Musiker spielen seit sechs Jahren zusammen

Ob mit den historischen Steel-Guitars, den zahllosen Mundharmonikas oder mit der Mandoline, dem Wimmer-Kürbis, wie in Krause nennt, das seit sechs Jahren zusammenspielende Team harmonierte perfekt, sogar beim Gesang. „Vintage“-Blues, das ist für Black Patti nicht nur Musik, sondern Lebensgefühl. „Als ich diese Musikrichtung zum ersten mal höret, war ich sofort fasziniert. Sie ließ mich nicht mehr los. Gehört, gespielt, gejammert“, sagte Krause, der zuletzt mit seinem halb so alten Partner auf der „Oidn Wiesn“ des Oktoberfest große Erfolge feierte.

Black Patti, der Name ist von einem obskuren und schnell wieder untergegangenen Plattenlabel entliehen, verkörpern die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in Amerika nicht nur musikalisch perfekt, sondern verleihen ihren grandiosen Klängen auch durch ihre authentische Kleidung Nachdruck: hochgekrempelte Jeans, Opa-Hosenträger, dunkles Hemd. Blues, wie er damals als Feierabend-, Party-, Straßen- und Hausmusik gepflegt wurde, das ist ihr Metier. Deswegen besteht ihr Spektrum auch aus Tanzmusik, Boogie Woogie, amerikanischem Walzer, Balladen, Hillbilly und und und. „Blues, das ist das Gewimmer von Männern, die zu Hause nichts zu sagen haben“, erklärt Krause augenzwinkernd und fordert das Publikum auf, wie früher in den verrauchten Südstaaten-Kneipen „wilde Zwischenrufe“ loszulassen. „Das feuert uns an.“ Blues in Dur und Moll, das ist „seelische Entschlackung“, so Krämer, „Lebenselixier“, „Faszination“. Wie entfesselt spielt er seine Mandoline vor der Brust und sogar hinter dem Kopf bis die erste gegelte Haarsträhne ins Gesicht fällt. Und das Publikum johlt verzückt.

Weil auch Bookshop-Inhaber Hans Grünthaler riesigen Spaß an dem Abend hatte, dürfte das Black-Patti-Konzert in seinem Laden sicherlich nicht das letze gewesen sein. Vielleicht lässt er bis zum nächsten Mal sogar einen Holzboden verlegen, um dem Abend durch das rhythmische Stampfen des begeisterten Publikums den letzen Schliff zu verleihen.