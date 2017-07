2017-07-05 16:44:00.0

Augsburg Klinkerberg am Wochenende gesperrt: Bobby-Car-Rennen bremst Autos aus

Ein Festival auf dem Augsburger Plärrergelände schränkt die Parkmöglichkeiten ein. Am Wochenende ist zudem der Klinkerberg gesperrt. Grund ist ein Bobby-Car-Rennen. Von Michael Hörmann

So mancher Autofahrer ist genervt, wenn es momentan um die Parksituation am Plärrergelände geht. Das Gelände ist als Park-and-ride-Platz ausgewiesen, mit schneller Anbindung per Straßenbahn in die Innenstadt. In diesem Jahr allerdings blockieren in den Sommermonaten drei stehen gebliebene Festzelte viele Parkplätze. Dies wird unter anderem damit begründet, dass an den Plärrerzelten nötige Reparaturarbeiten anstehen. Arbeiter sind auch vor Ort. Der Herbstplärrer startet übrigens am Freitag, 25. August.

Seit Mitte dieser Woche ist die Parksituation am Gelände noch etwas schwieriger. Ein zusätzlicher Teil des Platzes ist abgesperrt. Grund dafür ist eine dreitägige Veranstaltung, die am Freitag beginnt und bis Sonntag dauert. Ein Festival soll hier stattfinden. Die Organisatoren versprechen internationale Küche, Musik, Straßenkunst sowie sportliche Aktionen. Eingebunden in dieses Programm ist ein Bobby-Car-Rennen, das am Wochenende steigt. Gefahren wird am Klinkerberg.

„Auxzeit“ nennt sich die Veranstaltung. Mitorganisatorin Sibel Altunay verspricht ein „buntes Leben“ auf dem Gelände. Zehn Stände und eine Bühne werden aufgebaut. Das Festival beginnt am Freitag um 13 Uhr und wird auch am Wochenende fortgesetzt.

Klinkerberg ist Samstag und Sonntag gesperrt

Höhepunkt ist allerdings das Bobby-Car-Rennen. Wegen dieser Veranstaltung wird der Klinkerberg während der Rennen am Samstag und Sonntag gesperrt. Eine Umleitung über den Gesundbrunnen ist ausgeschildert. Darüber hinaus sind am Klinkerberg Haltverbote notwendig, teilt die Stadt mit. Die Sperrung der Straße für den Verkehr gilt von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 18.30 Uhr. Die Bobby-Car-Rennen finden am Samstag und Sonntag statt. Start ist jeweils ab 12 Uhr. Es gibt unterschiedliche Klassen und Wertungen.

Bobby-Car? Mit dem Begriff kann womöglich nicht jeder gleich auf Anhieb etwas anfangen. Das Bobby-Car, der Klassiker ist rot, ist ein Spielauto für Kleinkinder ab einem Alter von zwölf Monaten. Es handelt sich um ein knapp 60 Zentimeter langes und etwa 40 Zentimeter hohes vierrädriges Auto aus Kunststoff. Die Idee, die dahinter steckt, war, Kindern das Laufenlernen zu erleichtern. Auch Erwachsene haben längst ihre Freude am Gefährt. So haben sich die beliebten Bobby-Car-Rennen entwickelt, die vergleichbar mit Seifenkistenrennen sind. Die Rennen werden auf abgesperrten Strecken mit Gefälle ausgetragen – so wie dies jetzt am Klinkerberg in Augsburg der Fall ist.