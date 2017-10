2017-10-19 18:31:00.0

Augsburg Königsplatz: Polizei muss Prügelei von sechs Männern stoppen

Ein Streit am Königsplatz in Augsburg ist in der Nacht zum Donnerstag eskaliert. Mehrere Polizeistreifen mussten deshalb eingreifen.

Die Polizei musste am Königsplatz eine Prügelei von sechs Männern beenden. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)