2017-06-06 18:34:00.0

Augsburg Kommentar zum K&L-Gebäude: Besser als ein Leerstand

Die geplante Nachfolge von K&L Ruppert kann man diskutieren. Aber: Alles ist besser als ein Leerstand wie in der Annastraße. Von Ina Kresse

Die Schließung von K&L Ruppert in der Bürgermeister-Fischer-Straße ist bedauerlich. Das Kaufhaus war sicherlich für viele Besucher ein Magnet in der Innenstadt. Ob nun ein Drogeriemarkt, eine Abteilung für junge Mode und ein Lebensmittelladen im Untergeschoss des großen Gebäudes für Kunden künftig so attraktiv sein werden, ist fraglich. Schließlich gibt es im Zentrum schon zahlreiche Drogeriemärkte, Modeketten und auch einige Möglichkeiten für Lebensmitteleinkäufe.

Wo bleibt die Vielfalt?

Wo bleibt da die Abwechslung, wo die Vielfalt? Individuelle Geschäfte, oft auch alteingesessene Familienbetriebe, verschwinden zusehends. Nicht nur in Augsburg, auch in anderen großen Städten. Das mag an den steigenden Mietpreisen liegen, die sich in erster Linie große Ketten leisten können.

Das liegt aber vor allem auch am Kaufverhalten der Menschen. Das bestimmt letztendlich die Stadtbilder mit. Man kann sicherlich über die Sinnhaftigkeit eines weiteren Drogeriemarktes im K&L Ruppert-Gebäude diskutieren. Aber wenigstens gibt es schon einen Plan für die Nachfolge des Kaufhauses. Ein Leerstand wie im ehemaligen Woolworth-Gebäude in der Annastraße wäre die schlimmste Variante.

