2017-01-20 16:53:30.0

Flüchtling aus Augsburg Kommentar zur Abschiebung: Pouya ist ein Bauernopfer

Flüchtling Ahmad Shakib Pouya muss ausreisen. Dabei muss er in Afghanistan um sein Leben fürchten und hatte sich in Augsburg vorbildlich integriert und engagiert. Von Ina Kresse

Nach Auffassung der Bundesregierung gibt es in Afghanistan inzwischen sichere Regionen. Seit Dezember werden Flüchtlinge in das Land abgeschoben. Doch Afghanistan ist längst noch nicht sicher. Die Taliban sind wieder auf dem Vormarsch. Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes sind nichts als Warnungen zu lesen.

Aber Ahmad Shakib Pouya, der von den Taliban bedroht wird, der sich in Afghanistan durch sein Engagement und durch klare Äußerungen gegen die Terroristen zur Zielscheibe gemacht hat, muss dorthin zurückkehren. Ein Geflüchteter, der sich in Augsburg vorbildlich integrierte. Der die deutsche Sprache lernte, sich in vielen Bereichen engagierte und sich nichts zuschulden kommen ließ. Pouya erfüllte die Erwartungen, die unsere Gesellschaft an einen Flüchtling stellt.

ANZEIGE

Und trotzdem muss er ausreisen, obwohl er in Afghanistan um sein Leben fürchten muss, während Gefährder hierzulande nicht abgeschoben werden können. Das ist nicht nur zynisch. Das klingt nach einem Bauernopfer einer verschärften Asylpolitik, die mehr Sicherheit in Deutschland signalisieren will. Aber wie ein Leser uns so schön schreibt: „Sicherheit gibt es, wenn wir unser Augenmerk auf diejenigen richten, die unser Land gefährden, nicht auf diejenigen, die uns als Vorbild nehmen.“

Mehr zum Fall Pouya lesen Sie hier:

Heute muss er gehen: Afghane Pouya fürchtet um sein Leben

Flüchtling Pouya kurz vor Ausreise: "Ich habe furchtbare Angst"

Für den Afghanen Pouya geht die Ungewissheit weiter

Afghanischer Flüchtling Pouya darf vorerst doch bleiben

Afghanischer Flüchtling: „Ich habe sechs Jahre mein Bestes gegeben“