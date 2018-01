2018-01-10 13:01:00.0

Augsburg Kommt Starbucks nach Augsburg?

In das ehemalige K&L-Gebäude am Königsplatz soll auch ein „Kaffeekonzept“ einziehen. Verbirgt sich dahinter die Kette Starbucks?

Die Gerüchteküche brodelt: Angeblich will die Kaffee-Kette Starbucks eine Filiale in Augsburg eröffnen. Sie soll hinter dem sogenannten Kaffeekonzept stecken, das in das ehemalige K&L-Gebäude am Königsplatz einziehen soll. Augsburger Gastronomen erzählen schon länger von Plänen der Kette, ins Gebäude in der Bürgermeister-Fischer-Straße einziehen zu wollen. Nutzer unserer Facebook-Seite berichten, bereits einen Lastwagen mit Starbucks-Aufdruck vor dem Gebäude gesehen zu haben.

Augsburg: Starbucks wartet ab

Was ist dran? Der Immobilienverwalter will die Gerüchte weder bestätigen noch dementieren. Starbucks selbst hält sich ebenfalls zurück: Man sei stets auf der Suche nach geeigneten Standorten, um noch mehr Gästen hochwertige Getränke anzubieten. „Sollte es bezüglich einer Eröffnung in Augsburg Neuigkeiten geben, melden wir uns gerne wieder bei Ihnen zurück“, so die Antwort auf die Anfrage unserer Redaktion.

Hinter Starbucks verbirgt sich ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Seattle (USA). Starbucks kauft, röstet und vertreibt Kaffeebohnen über die konzerneigenen Kaffeehäuser. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen mit 15.000 Kaffeehäusern in 50 Ländern der größte Röster und Anbieter von Kaffeespezialitäten weltweit. (nist)

