2017-10-04 17:14:00.0

Augsburg Kommt die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen?

Augsburg hat sieben freiwillige Feuerwehren - aber Lechhausen hat bislang keine. Ein Verein will das ändern, sie Stadt nimmt den Wunsch auf. Wie geht es weiter? Von Michael Hörmann

Von Michael Hörmann

Der Wunsch in Lechhausen besteht schon länger: In Augsburgs größtem Stadtteil soll eine eigene Freiwillige Feuerwehr eingerichtet werden. Ein Feuerwehrverein ist bereits gegründet worden. Das ist aber nur ein kleiner Schritt. Die Entscheidung hat die Stadt zu treffen, der der Aufbau eines eigenen Feuerwehr-Standortes auch mit Kosten verbunden ist, die gegenwärtig noch nicht konkret beziffert werden. Verschließen will sich die Stadt dem Wunsch aus Lechhausen jedenfalls nicht. Die Verwaltung könnte beauftragt werden, zu prüfen, ob eine Feuerwehr in Lechhausen sich umsetzen lässt. Den Auftrag dazu soll nächste Woche der zuständige Allgemeine Ausschuss der Stadtrats erteilen,wovon auszugehen ist.

ANZEIGE

Kernpunkt der Prüfung wird sein, inwieweit sich eine Feuerwehr in Lechhausen sinnvoll in das bestehende Brandschutzkonzept einbinden ließe und welche Kosten für eine weitere Freiwillige Feuerwehr im Stadtgebiet anfielen.

Gute Abdeckung

Die Berufsfeuerwehr, die ihre Hauptfeuerwehrwache an der Berliner Allee hat, deckt gegenwärtig den Lechhauser Bereich mit. Ebenso eingebunden sind die Stadtteile Hochzoll, Hammerschmiede und Firnhaberau. Ordnungsreferent Dirk Wurm sagt, dass diese vier Stadtteile durch die Berufsfeuerwehr „extrem gut abgedeckt sind“. Es gebe derzeit keinen fachlichen Grund, eine zusätzliche Wehr zu installieren. Dies ändere aber nichts daran, sich dennoch mit dem Thema zu befassen. Argumente für eine eigene Feuerwehr gebe es durchaus.

Beitrag zum Stadtteilleben

So wird von Wurm auf das Interesse des Feuerwehrvereins verwiesen. Ein anderer Aspekt ist die Entwicklung der Stadt, die womöglich schon bald die Marke von 300000 Einwohnern überspringen werde. Diese Entwicklung gilt vor allem für den Westen der Stadt, wo nicht nur die Universitätsklinik entsteht. Auf ehemaligen Kasernengeländen sind große Wohngebiete entstanden. Noch gibt es für keine Pläne, doch aus Sicht von Wurm muss auch überlegt werden, ob die Berufsfeuerwehr bei ihrer künftigen Ausrichtung darauf reagieren müsse. Es könnte in diesem Fall dann über einen dritten Standort nachgedacht werden. Derzeit ist die Berufsfeuerwehr neben der Hauptfeuerwache noch mit der Feuerwache Süd am Alten Postweg präsent. Auch trage eine Freiwillige Feuerwehr wegen Aktionen und Aktivitäten zum Stadtteilleben bei.

Im Stadtgebiet gibt es gegenwärtig sieben Freiwillige Feuerwehren. Sie sind in Haunstetten, Göggingen, Inningen, Bergheim, Oberhausen, Pfersee und Kriegshaber. Auch das ehemals selbständige Lechhausen hatte einst eine Feuerwehr. Sie wurde nach Angaben des Vereins 1862 gegründet aber 1945 aufgelöst.