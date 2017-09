2017-09-30 07:58:00.0

Augsburg „Kompakt spezial“ zum Semesterbeginn

Zum Start des Wintersemesters an den Augsburger Hochschulen erscheint eine digitale Sonderausgabe. Sie enthält Tipps rund um Stadt und Studium.

Zum Start des Wintersemesters an den Augsburger Hochschulen erscheint an diesem Samstag, 30. September, eine digitale Sonderausgabe. Studierende finden darin viele wertvolle Tipps zum Studentenleben in Augsburg, etwa zum Betrieb an den Hochschulen, zur Wohnsituation oder zur Nebenjob-Suche. Sie erfahren, wo man am besten weggehen kann und wie es sich auch mit weniger Geld gut leben lässt in der Stadt. Und das Augsburg-Quiz ist sicher nicht nur für Studierende interessant. Die digitale „Kompakt spezial“ steht ab Samstagmorgen allen Leserinnen und Lesern zum kostenlosen Download zur Verfügung – unter epaper.augsburger-allgemeine.de oder in der e-Paper App der Augsburger Allgemeine.