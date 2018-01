2018-01-17 18:25:00.0

Augsburg Kurioser Diebstahl eines Bildes

Ein Mann hat in einem Altenheim ein Bild abgehängt und mitgenommen. Als er geschnappt wurde, war er aggressiv. Und es ergab sich eine kuriose Vorgeschichte.

Ein 39-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag ein Bild mitgenommen, das in dem Aufenthaltsraum eines Altenheims in der Jesuitengasse hing. Nach Auskunft der Polizei betrat der Mann gegen 15.20 Uhr den Raum, nahm das Bild von der Wand und verließ das Altenheim wieder, nachdem er den verdutzten Anwesenden noch zu verstehen gab, dass ihm das Bild gehöre. Nach einer Fahndung nahm die Polizei kurze Zeit später am Rathausplatz einen Mann fest. Wie sich herausstellte, sei der 39-jährige Mann vor rund zehn Jahren Praktikant in dem Seniorenheim gewesen und hatte dem Haus das selbst gemalte Bild damals geschenkt. Der Mann soll sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhalten und sie beleidigt haben. Er werde unter anderem wegen Diebstahls und Beleidigung angezeigt, teilt die Polizei mit. (jaka)