2017-06-02 17:21:00.0

Augsburg Labiler Mann zündet sich die Haare an

Ungewöhnlicher Zwischenfall am Donnerstag in der Innenstadt: Gegen 18 Uhr, teilte ein Passant mit, dass sich am Obstmarkt soeben ein Mann mit Erfolg die eigenen Haare angezündet habe. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die verbrannten Haare deutlich sichtbar. Der 20-jährige Mann versuchte immer wieder sich der Kontrolle zu entziehen, bis er schließlich festgehalten werden konnte. Da er sich nun massiv gegen die Polizeibeamten wehrte, musste er mit Handfesseln fixiert und zu Boden gebracht werden. Der Mann beleidigte die Polizisten mit Kraftausdrücken und drohte ihnen, dass er alle umbringen werde. Aufgrund seines Zustandes, insbesondere der Eigengefährdung, wurde der 20-Jährige in ärztliche Obhut übergeben und in eine Klinik eingewiesen. (möh)