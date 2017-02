2017-02-28 06:01:00.0

Fasching Lach am Lech: So bunt treibt es Augsburg heute

Am Faschingsdienstag gilt das närrische Motto: Jeder macht, was er möchte. Die Geschäftswelt gestaltet die Öffnungszeiten höchst individuell. Wo für Narren etwas geboten ist Von Michael Hörmann

Ein bisschen schwanger, das funktioniert definitiv nicht. Ein bisschen ausgelassene Faschingsstimmung, das könnte klappen. Zumindest am heutigen Faschingsdienstag. Augsburg treibt es bunt, wobei offenbar ein ganz spezielles närrisches Motto ausgegeben ist: Jeder macht, was er möchte. Dies gilt in erster Linie für die Geschäftswelt. Wer durch die Innenstadt geht, wird spätestens ab Mittag verwundert feststellen, dass zum Ausklang des Faschings nahezu sämtliche individuellen Lösungen zum Zug kommen. Verlass ist allenfalls auf die City-Galerie. Im Einkaufscenter gibt das Centermanagement vor, dass alle Geschäfte bis 20 Uhr zu öffnen haben – wie an jedem Werktag. Da macht der Fasching in Augsburg nun mal keine Ausnahme.

Die Innenstadt hält dagegen

Die Innenstadt hält mit höchst unterschiedlichen Einkaufszeiten dagegen. So ist beispielsweise Karstadt in der Bürgermeister-Fischer-Straße von 9.30 bis 14 Uhr für die Kunden da. Auf der Straßenseite gegenüber setzt Schuh Schmid auf einen ganz normalen, ausgedehnten Verkaufstag – ohne auf das närrische Treiben einzugehen. Von 9 bis 20 Uhr ist offen. Ein paar Meter weiter macht das Modehaus Wöhrl bereits um 14 Uhr Schluss. Die Fielmann-Filiale in der Bürgermeister-Fischer-Straße schließt eine Stunde früher – die Kollegen des Konzerns in der City-Galerie fangen da erst richtig an. Kunden des Stadtmarkts müssen sich heute sputen, er schließt ebenfalls um 13 Uhr. Für einen größeren Teil der Standbetreiber in der Fleischhalle ist dies ein Grund, erst gar nicht zu öffnen. „Wenn das Mittagsgeschäft ausfällt, lohnt es sich nicht“, sagt Maria Limmer (Metzgerei Hyna). Die Chefin und ihre Mitarbeiterinnen sind dem Fasching durchaus zugetan, kostümiert wurde in den zurückliegenden Tagen Ware verkauft.

Der OB arbeitet bis abends

Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung endet der Arbeitstag heute um 12 Uhr, bei den heimischen Banken geht’s etwas länger. Die Vertreter der Stadtregierung haben mit Fasching offenbar wenig am Hut, informiert Stadtsprecher Richard Goerlich: „Oberbürgermeister Kurt Gribl hat Termine und Besprechungen bis qbends. Auch ansonsten ist festzustellen, dass die Referenten großteils von dieser Regelung nicht betroffen sind, sondern den Nachmittag nutzen um Dinge abzuarbeiten und Termine wahrzunehmen.“

Umzüge im Umland

Die Regelung, wonach viele Geschäfte und Einrichtungen in Augsburg nachmittags geschlossen sind, geht darauf zurück, dass im Umland am Faschingsdienstag traditionell Umzüge stattfinden. Beschäftigten wird die Möglichkeit gegeben, daran teilzunehmen. Umzüge sind in Friedberg, Gablingen, Deubach, Klosterlechfeld und Schwabmünchen. Wer in Augsburg den Fasching sucht, findet ihn auch heute noch am Rathausplatz. Bis in die Abendstunden herrscht buntes Treiben mit Auftritten von Faschingsgesellschaften auf der Showbühne. Die Wetteraussichten für die Aktiven und Besucher sind nicht so erfreulich. Es soll regnen. Trocken bleibt es in der City-Galerie. Den ganzen Tag über gibt es ein Faschingsprogramm. Unterm Dach.