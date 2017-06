2017-06-05 14:36:48.0

Augsburg-Hochzoll Ladendieb greift Mitarbeiterin an

Eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes hat einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der wurde der jungen Frau gegenüber handgreiflich.

Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Freitagmittag in einem Verbrauchermarkt in der Friedberger Straße dabei beobachtet, wie er zehn Packungen mit jeweils fünf Flaschen Likör in seinen Rucksack packte.

Laut Polizei verließ er den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Eine 23-jährige Mitarbeiterin bat ihn ins Büro der Filiale. Dort räumte er das Diebesgut aus seinem Rucksack auf den Tisch. Plötzlich griff er die Frau an. Nach Angaben der Polizei stieß er ihren Kopf gegen eine Tür. Außerdem beschimpfte und bespuckte er die 23-Jährige. Während die Frau auf eine Polizeistreife wartete, trank der Mann den gestohlenen Likör. Weil er sich weiter aggressiv verhielt, kam er in Polizeiarrest. Die Mitarbeiterin des Marktes wurde bei dem Angriff leicht verletzt und begab sich ins Krankenhaus. ina