2017-05-12 20:00:00.0

Quiz Längste Straße, ältester Stadtteil: Wie gut kennen Sie Augsburg?

Wie hoch ist die Miete in der Fuggerei? Und wofür stand das "A" beim FCA ursprünglich? In unserem Augsburg-Quiz können Sie Ihr Wissen beweisen - und bestimmt noch etwas lernen.

Kennt man seine Stadt wirklich in- und auswendig, wenn man seit Jahren dort wohnt? Sicherlich weiß man vieles, aber wenn dieses Wissen "getestet" wird, kommt man doch an seine Grenzen. In unserem Quiz finden Sie heraus, wie viel Sie über Augsburg wissen.

AZ