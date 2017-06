2017-06-18 09:47:46.0

Augsburg Lagerhalle brennt: Feuerwehr rechnet mit hohem Sachschaden

Brand in einer Lagerhalle in Augsburg: Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort und untersucht das Gebäude mit einer Wärmebildkamera.

Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in Augsburg ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, wurden sie gegen 6.20 Uhr zu einem Feuer in einer Lagehalle in der Meringer Straße gerufen.

Der Dachstuhlbrand ist inzwischen gelöscht, wie die Feuerwehr am Vormittag mitteilte. Ein Mensch wurde ambulant von Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden soll im sechsstelligen Bereich liegen und die Lagerhalle ist einsturzgefährdet.

Unter den 64 Feuerwehrkräften waren bei dem Einsatz auch 22 Atemschutz-Träger. Zur Stunde wird das Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. AZ