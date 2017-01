2017-01-20 20:00:00.0

Schwabmünchen Landfrauen aus Begeisterung und Verantwortung

Der Landfrauentag in Schwabmünchen ist ein ganz besonderer Tag für die Kreisbäuerin Anni Fries. Von Anna Starker

Die Grußworte wurden musikalisch eingerahmt vom Landfrauenchor. Für diesen wurde ebenso um eine Spende gebeten wie für den Glockenturm des Klosters St. Ottilien. Chor und Erzabtei konnten sich am Ende über Spenden in Höhe von 700 und 2329,89 Euro freuen.

„Landfrauen tragen Verantwortung“ – unter diesem Motto stand der Landfrauentag des Kreisverbands Augsburg in der Stadthalle Schwabmünchen. Kreisbäuerin Anni Fries sprach in ihrer Begrüßungsrede davon, was möglich ist, wenn man diese Verantwortung ernst nimmt, und stellte zwei Aktionen heraus. Dabei blickte sie auf ihren eigenen Werdegang als Kreisbäuerin zurück – schließlich scheidet sie dieses Jahr nach 25 Jahren aus diesem Amt aus. So berichtete sie von ihrem ersten Landfrauentag als Kreisbäuerin. Der stand damals unter dem Eindruck des Krieges in Jugoslawien.

Getreu dem eingangs erwähnten Motto organisierten die Landfrauen eine Hilfsaktion zur Flüchtlingsversorgung im heutigen Kroatien, die bei den Bäuerinnen ein überwältigendes Echo fand. Tausende Pakete mit Hilfsgütern in mehreren Lkw konnten in den Süden gebracht werden. Und auch heute scheuen die Landfrauen nicht vor ihrer Verantwortung zurück, wie etwa im Engagement bei der von Entwicklungsminister Müller ins Leben gerufenen Aktion „Landfrauen helfen Landfrauen“ in Kenia, die den Frauen dort Auskommen und Perspektive bieten soll.

ANZEIGE

Landrat Martin Sailer ließ es sich nicht nehmen, in Schwabmünchen anwesend zu sein, obwohl er bereits den Landfrauentag in Gersthofen für den nördlichen Kreis besuchte. Schließlich wüsste er schon, dass er diesmal weder Knöpfe annähen noch Quizfragen beantworten müsse, meinte er mit einem Augenzwinkern zu Anni Fries, in Anspielung auf ihre Tradition, die männlichen Honoratioren bei den Landfrauentagen vor solche Herausforderungen zu stellen. Auf diese hatte sie anlässlich ihres letzten Auftritts diesmal verzichtet.

Sailer dankte den Anwesenden für ihr ehrenamtliches Engagement. „Die Gesellschaft lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“, zitierte er Kolping. Bürgermeister Lorenz Müller bescheinigte den Landfrauen sowohl „engagiert – modern – aktiv“, wie es auf ihrem Banner heißt, als auch „attraktiv“ zu sein, wie er am Beispiel seiner Tochter sehe, die sich für die Landfrauenküche und Nähkurse interessiere.

Die Grußworte wurden musikalisch eingerahmt vom Landfrauenchor. Für diesen wurde ebenso um eine Spende gebeten wie für den Glockenturm des Klosters St. Ottilien. Chor und Erzabtei konnten sich am Ende über Spenden in Höhe von 700 und 2329,89 Euro freuen.

Der Erzabt des Klosters Wolfgang Öxler konnte für den Hauptvortrag „Lebensziel in Lebensstil – wohin ich schaue, dahin komme ich“ gewonnen werden. Öxler zeigte sich als talentierter Redner mit sehr viel Humor. Er fesselte die Aufmerksamkeit seines Publikums mit Geschichten, Anekdoten und Bildern und brachte es immer wieder mit Witzen zum Lachen. Seinen Vortrag beschloss er mit dem selbst komponierten Lied „Pflege das Leben“ und hinterließ begeisterte Zuhörer.

Nach Kaffee und Kuchen, deren Herstellung und Bewirtung Schwabmünchens Ortsbäuerin Viktoria Hartl und weitere Schwabmünchner Landfrauen übernommen hatten, wurden die 400 Frauen und wenigen Männer von dem Duo Helmut und Uli mit einer Mischung aus Sketchen und heiteren Musikstücken unterhalten. Außerdem hatten Jo Jo Ju Te, vier Damen aus Ellgau, ihren Auftritt, die in ihrem Kabarett gekonnt Bezug auf die Anwesenden nahmen. Nach einer Schunkelrunde mit Helmut und Uli ehrte BBV-Geschäftsführer Thomas Graupner Anni Fries für ihr 25-jähriges Engagement als Kreisbäuerin.