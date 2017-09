2017-09-28 12:22:00.0

Augsburg Landtagsabgeordnete Christine Kamm tritt nicht mehr an

Wechsel bei den Grünen in Augsburg: Christine Kamm hat angekündigt, 2018 nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen.

Nach 15 Jahren im Landtag wird Christine Kamm im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl antreten. Das gab die Abgeordnete am Donnerstag bekannt. Kamm sagte, dass sie ihren Beitrag zur „Verjüngung des Landtags“ leisten wolle: „Die Entscheidungen und Ergebnisse der Bundestagswahl bekommt vor allem die kommende Generation zu spüren, daher sollte sie auch mehr an diesen Entscheidungen mitwirken“, sagt die 64-Jährige.

Der Bezirksvorstand der Grünen in Augsburg erklärte: „Wir haben großen Respekt vor Ihrer Entscheidung, den Weg für einen Generationenwechsel in der grünen Landtagsfraktion zu unterstützen“, schrieben die beiden Bezirkssprecher Stephanie Schuhknecht und Maximilian Deisenhofer. Kamm hätte als Abgeordnete und schwäbische Bezirksvorsitzende (2008 bis 2014) mit ihrem Einsatz für eine „menschenwürdige Asylpolitik“, den öffentlichen Nahverkehr und die Energiewende die Politik der Grünen geprägt.

Wer tritt an?

Wer für die Grünen bei der Landtagswahl antritt steht noch nicht fest. Klar ist, dass Kirsi Hofmeister-Streit für die Kandidatur im Augsburger Osten ihr Interesse bekundet hat. Sie wäre damit die interne Nachfolgerin von Kamm. Für den Wahlkreis im westen der Stadt hat Stadtrat Cemal Bozoglu seinen Hut in den Ring geworfen.

Christine Kamm kündigte an, dass sie sich bis zur Wahl noch im Landtag einbringen will. Für die zeit danach will sie sich weiter um die Themen Integration und Migration kümmern - „inhaltlich tiefer und gründlicher als dies im parlamentarischen Tagesgeschäft möglich ist“. Zugleich wolle sie die vielen Freiwilligen in diesem Bereich unterstützen. (AZ, mb)