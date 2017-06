2017-06-01 14:12:58.0

Wetter Langes Pfingstwochenende: Nur an einem Tag wird es schön

Das Wetter am langen Pfingstwochenende sollte man besonders am Samstag nutzen. Denn die restlichen Tage könnten ziemlich ins Wasser fallen. Es sind sogar Überflutungen möglich.

Je länger das Pfingstwochenende dauern wird, desto eher muss man in Augsburg und der Region mit Regen rechnen. Vor allem Pfingstsonntag und Pfingstmontag fallen voraussichtlich ins Wasser, Meteorologen erwarten teils schwere Niederschläge. Aber auch an den Tagen davor kann es bereits zu Unwettern kommen. Für die geplante Fahrradrunde (hier zeigen wir die schönsten Touren) oder die Bergtour (11 Tipps für Tagestouren) sollte man sich mit Blick auf das Wetter am ehesten am Samstagmorgen Zeit nehmen - oder sich gleich grundsätzlich von dem Gedanken verabschieden.

Eigentlich ist die Prognose von Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net für Deutschland gar nicht so schlecht. Hoch "Xenia" bringt schönes Wetter nach Deutschland und schiebt die Schauer vor sich her - nur leider bleiben genau diese den Prognosen des Meteorologen zufolge gerade über dem Süden Deutschlands an der Alpengrenze hängen.

Lokal sind Überflutungen möglich

Freitag und Samstag wird es noch schwül-warm, gegen Nachmittag und abends kann es aber zu Schauern und Gewittern kommen.

Komplett ins Wasser fallen dann der Sonntag und der Montag. "Bei Dauerregen bleiben die Höchstwerte dann sogar unter der 15-Grad-Marke stecken", sagt Jung.

Summiert sehen Prognosen zwischen 60 und 120 Millimeter Niederschlag für das Pfingstwochenende in Schwaben und damit so viel, wie sonst in kaum einer anderen Region in Deutschland. Nur für den Westen Baden-Württembergs sieht es ähnlich düster aus.

Wenn das Pfingstwetter verrückt spielt

2014 war es die Hitze. Aber auch in der Vergangenheit mussten die Menschen am Pfingstwochenende immer wieder mit Wetter-Extremen kämpfen.

Hochwasser 1999: In der Zeit vom 20. bis 22. Mai regnet es südlich der Donau mehr als 150 Liter pro Quadratmeter. In 16 bayerischen Landkreisen gilt Katastrophenalarm. Das Pfingsthochwasser überschwemmt etwa 40 000 Hektar Land. Auch Augsburg ist massiv betroffen.

Hitzegewitter 2003: Nach schwülwarmer Hitze mit Temperaturen über 30 Grad wüten Pfingstsonntag in Rheinland-Pfalz Unwetter. Gewitter mit Sturmböen und starkem Regen stürzen viele Bäume um und überschwemmen Keller.

Schnee 2007: Nach sommerlich-heißen Tagen gibt es Pfingsten einen Temperatursturz. Im Südwesten fallen die Temperaturen innerhalb von zwei Tagen von mehr als 30 auf knapp 10 Grad. Pfingstmontag liegen auf dem Feldberg im Schwarzwald vier Zentimeter Neuschnee.

Tornado 2010: Auf bis zu 100 Kilometern Länge wütet ein Wirbelsturm am Pfingstmontag in Brandenburg und Sachsen. In Mühlberg (Brandenburg) haben mehr als 80 Prozent der Gebäude Sturmschäden.

Starkregen 2013: Mit Gewitter und Starkregen beginnt das Pfingstwochenende in Thüringen. Örtlich regnet es innerhalb kurzer Zeit mehr als 46 Liter pro Quadratmeter. Der zweitnasseste Mai seit 1881 ist auch kalt: Im badischen Lahr ist es Pfingstmontag mit 12 Grad kühler als am 1. Weihnachtstag im Jahr zuvor mit 16 Grad.

Laut Jung sind lokal sogar Überflutungen möglich. Der Norden Deutschlands könnte hingegen fast regenfrei davonkommen, in Österreich und der Schweiz regnet es voraussichtlich noch mehr.

Nächste Woche bleibt es wechselhaft

Kommende Woche soll es dann auch vorerst vorbei sein mit dem Sommerwetter, das man diese Woche noch erlebt hat. Zwar wird es teilweise wieder warm, es kann aber - soweit man das jetzt schon vorhersehen kann - nahezu täglich Schauer geben. Es bleibt somit wechselhaft. AZ