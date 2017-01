2017-01-27 00:24:01.0

Augsburg Lastwagen fängt Feuer - 29-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Auf der A8 bei Augsburg hat in der Nacht auf Freitag ein Lastwagen Feuer gefangen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München gesperrt.

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Augsburg schwere Verletzungen erlitten. Der 29-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache am späten Donnerstagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Er musste ins Krankenhaus.

Ein nachfolgender Lkw fuhr über Fahrzeugteile des Unfallwagens und geriet in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die A8 musste in Richtung München für Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 5 Uhr am Freitagmorgen solle die Strecke wieder frei sein, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. AZ, dpa