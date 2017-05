2017-05-23 14:51:00.0

Prozess in Augsburg Lastwagen überrollt Radlerin: Lkw-Fahrer muss Geldstrafe zahlen

Ein Lastwagenfahrer übersieht im Dezember 2015 eine Radlerin und überrollt sie. Die Frau stirbt. Ein Gericht hat den 54-Jährigen jetzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Von Klaus Utzni

An einem Lichtmasten am Straßenrand ist ein weiß gestrichenes Mountainbike festgezurrt. Das alte Rad, ein sogenanntes Ghostbike, ist ein Mahnmal. Hier an dieser Stelle nahe eines Kreisverkehrs an der Donauwörther Straße/Biberbachstraße, schräg gegenüber der Endhaltestelle der Linie 4 in Oberhausen-Nord, starb am 10. Dezember 2015 eine 54-jährige Radfahrerin. Sie wurde von einem 18 Tonnen schweren Lastwagen überrollt.

Jetzt, 17 Monate später, ist der tragische Unfall nach dem Strafrecht gesühnt worden. Der Lkw-Fahrer, 53, zog im Prozess vor Amtsrichter Stefan Lenzenhuber einen Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung über 3600 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze zu je 40 Euro) zurück. Damit wurde das Urteil rechtskräftig.

Richter: "Das Strafrecht spendet keinen Trost"

Nach dem Ende der kurzen Verhandlung wandte sich Richter Lenzenhuber an die Angehörigen der ums Leben gekommenen Frau, die den Prozess im Sitzungssaal verfolgt hatten. Das Strafrecht sei leider kein Mittel, um Angehörigen nach einem tödlichen Unfall Trost zu spenden, sagte der Richter. Eine Unaufmerksamkeit, die in Millionen von Fällen im Straßenverkehr passiere, habe durch das schicksalhafte Zusammenkommen verschiedener Umstände dazu geführt, dass ein Mensch aus dem Leben gerissen wurde.

Die Verkehrssituation an der Unfallstelle ist ungewöhnlich. Etwa 100 Meter nordöstlich der großen Kreuzung befindet sich ein kleiner Kreisverkehr, von dem man aus in die Schönbachstraße (zum Media-Markt), nach Gersthofen (am Baumarkt vorbei) oder eben auf die große Kreuzung zu fahren kann. Der Radweg westlich auf die Kreuzung Donauwörther Straße und Biberkopfstraße zu führt zunächst am Kreisverkehr vorbei, ein kleines Stück auf einem Grünstreifen, und dann plötzlich – breit und rot markiert – mitten auf die mehrspurige Fahrbahn. Autofahrer, die nach rechts Richtung Autobahn oder geradeaus weiter wollen, müssen diesen Radweg queren.

Hätte der Lastwagen-Fahrer den Unfall verhindern können?

Genau an dieser Stelle geschah der tragische Unfall. Hätte der Lastwagen-Fahrer beim Queren des Radweges das Unglück vermeiden können? Die Staatsanwaltschaft sagt: ja. Der Lkw-Fahrer, der in derselben Richtung wie die Radlerin unterwegs war, sei laut Gutachten mit Tempo 20 unterwegs gewesen. Zu schnell. Er hätte, so die Anklage, im Schritttempo fahren und notfalls anhalten müssen, um zu vermeiden, dass sich die Radlerin toten Winkel befindet. Deshalb habe der Lkw-Fahrer seine Sorgfaltspflicht verletzt. Anwalt Thorsten Junker, der den Lkw-Lenker verteidigte, sprach dagegen von einer „extrem unglücklichen Situation“. Der tragische Unfall sei furchtbar und er wolle ihn nicht zerreden. Der Fahrer könne aber im fließenden Verkehr nicht ständig in den Rückspiegel schauen, er müsse ja auch geradeaus blicken.

Ziel des Einspruchs gegen den Strafbefehl, so der Anwalt, sei eine Einstellung des Strafverfahrens gegen eine Geldbuße. Die Argumentation des Verteidigers stieß sowohl beim Gericht wie auch bei Staatsanwalt Andreas Tonn sichtlich auf Unwillen. Richter Lenzenhuber sprach den Angeklagten direkt an: „Es war eine ganz normale Verkehrssituation. Sie hätten die Radlerin sehen und notfalls anhalten müssen, auch im fließenden Verkehr. Sie hätten solange warten müssen, bis sich die Radlerin aus dem toten Winkel entfernt hat“. Nach den deutlichen Worten des Gerichts zog der Angeklagte seinen Einspruch zurück – der Strafbefehl wurde damit rechtskräftig.

Polizei hat die Stadt nach dem Unfall auf die Verkehrsführung aufmerksam gemacht

Wie am Rande der Verhandlung bekannt wurde, hat die Polizei die Stadt nach dem tragischen Unfall auf die ungewöhnliche Verkehrsführung des Radweges aufmerksam gemacht. Die Stelle galt bis dato laut Stadt als unauffällig.

