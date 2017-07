2017-07-19 18:54:00.0

Augsburg Lea Krause malte das Friedensbild 2017

Das Friedensbild des Jahres 2017 sieht auf den ersten Blick ungewöhnlich aus: Warum darauf Transsexuelle, Dragqueens und Punks im Mittelpunkt stehen.

Transsexuelle, Dragqueens und Punks stehen oft nur am Rande unserer Gesellschaft. Das wollte Lea Krause, Schülerin der Stetten-Realschule und Teilnehmerin am Malwettbewerb des evangelischen Dekanats Augsburg, ändern. Die 16-Jährige stellte sie in ihrem Bild in den Mittelpunkt – und gewann. Lea setzte sich gegen rund 250 Mitbewerber aus Stadt und Umgebung durch. Die prämierten Bilder und weitere 40 Gemälde sind bis 4. August in der Kreissparkasse Augsburg am Martin-Luther-Platz und danach vom 7. bis 31. August im Kreuzgang von St. Anna zu sehen.