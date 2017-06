2017-06-07 17:29:00.0

Kino Lechflimmern startet eine Woche später

Aufgrund des Wetters verschiebt Kinobetreiber Franz Fischer den Start des Open-Air-Kinos.

Das Open-Air-Kino Lechflimmern im Familienbad wird nicht wie angekündigt am Mittwoch, 14. Juni, starten, sondern eine Woche später am Mittwoch, 21. Juni. Die Wetterprognose hat Kinobetreiber Franz Fischer zu dieser Verschiebung bewogen. „Das Wetter wird kommende Woche einfach zu unbeständig sein“, sagt er. Nichtsdestotrotz findet am kommenden Mittwoch die Premiere von „Maria Mafiosi“ statt – anstatt im Freien wird der Film im Mephisto (19.30 und 21 Uhr) gezeigt. Die Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff und Regisseurin Jule Ronstedt haben ihr Kommen angekündigt. Regulärer Kinostart ist einen Tag später am Donnerstag, 15. Juni. (ziss)