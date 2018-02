2018-02-16 16:44:00.0

Verkehr Leitungsarbeiten sorgen für Straßensperrungen

Im Hochfeld kommt es ab Dienstag zu Behinderungen. Was der Grund ist.

Im Hochfeld werden ab kommendem Dienstag die Arbeiten an der Wasserleitung fortgesetzt. Die Stadtwerke hatten die Arbeiten im November unterbrochen. Damals hatte es wegen der Parksituation massive Klagen von Anwohnern gegeben. Ab Dienstag werden Von-Richthofen-, Hennch- und Kollmannstraße abschnittsweise für den Autoverkehr gesperrt. Damit der Bus weiter fahren kann, gibt es Halteverbote. In der Bauernfeindstraße wird aber auf der Nordseite eine Parkmarkierung angebracht, um einige Stellplätze zu erhalten. Die Stadt bittet Autofahrer, platzsparend zu parken. Sollte der Linienverkehr beeinträchtigt werden, müsse ein Halteverbot eingerichtet werden. In der Langenmantelstraße wird ab Montag kurz vor der Kreuzung Wertachbrücke nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung stehen. Grund sind Leitungsarbeiten in der Kurzen Wertachstraße. Die Behinderung in der Langenmantelstraße wird bis 16. März dauern. In Göggingen wird die Butzstraße zwischen Hessing- und Wellenburger Straße von Donnerstag bis Ende Mai abschnittsweise gesperrt. Grund sind Arbeiten für eine Gasleitung. (skro)