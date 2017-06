2017-06-20 06:14:00.0

Augsburg Leo Dietz bleibt CSU-Kreischef

Die Entscheidung ist gefallen: Leo Dietz bleibt Chef des CSU-Kreisverbands Augsburg-West. Er hat damit seine Position in der Partei gefestigt.

Stadtrat Leo Dietz, 50, wird auch in den nächsten beiden Jahren den CSU-Kreisverband West führen. Bei der Kreisvertreterversammlung am Montagabend setzte sich Dietz erwartungsgemäß gegen seine Herausforderin Iris Steiner durch. Auf Dietz entfielen 57 Stimmen, auf Steiner 17. Dietz steht seit dem Jahr 2015 an der Spitze des Kreisverbands. Damals hatte er sich gegen den Stadtratskollegen Thorsten Große mit 38:32 Stimmen behauptet. Mit dem Ergebnis hat Dietz seine starke Position in der CSU gefestigt. Im Stadtrat agiert er gegenwärtig als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. (möh)