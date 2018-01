2018-01-17 20:29:00.0

Life Hack Life Hack: So bekommt Ihr Wok eine echte Antihaftschicht

Mit einer einfachen Methode bekommen echte chinesische Wok-Pfannen von selber eine Antihaftschicht wie in der originalen Garküche. Dazu wird der Wok gezielt eingebrannt. Von Michael Pohl

Wir haben es ausprobiert und es funktioniert tatsächlich: Mit einer einfachen Methode bekommen echte chinesische Wok-Pfannen von selber eine Antihaftschicht wie in der originalen Garküche. Wir kennen das: Asiens Küche ist schwer in, aber echtes Pfannenrühren im Wok zu Hause gar nicht so leicht. Teflon-Beschichtung ist für echtes Wok-Garen nicht geeignet, weil die Temperaturen um die 200 Grad dafür zu heiß werden. Moderne Woks mit einer Keramikbeschichtung sind für uns im Prinzip die beste Wahl.

Einen originalen Wok gibt es schon für 15 Euro

In vielen Asia-Läden gibt es aber auch Wok-Pfannen aus Stahlblech für unter 15 Euro, die sich millionenfach bewährt haben. Doch sie brauchen vor dem ersten Einsatz eine Vorbereitung: das Einbrennen. Wer in seiner Wohnung nicht tagelangen Bratgeruch haben will, kann diese Methode wählen: Zunächst muss der Wok innen von der unsichtbaren Rostschutz-Schicht befreit werden. Im Wok ein Geschirrspül-Tab mit heißem Wasser übergießen, kurz einwirken lassen und mit der Bürste gründlich sauber scheuern. Den Holzgriff abschrauben und von der Pfanne entfernen.

Den Backofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Pfanne fünf Minuten im Ofen trocknen lassen. Mit Topflappen rausnehmen und kurz abkühlen lassen. Zwei Teelöffel hocherhitzbares Bratöl (zum Beispiel Erdnussöl) hineingeben und mit Küchenkrepp dünn auswischen. Nochmals mit sauberem Küchenkrepp gut nachpolieren, je dünner und unsichtbarer der Ölfilm, desto besser. Dann die Pfanne 30 Minuten umgedreht auf Backpapier oder Alufolie einbacken. Den Vorgang noch zweimal wiederholen. Nun sieht der Wok zwar gebraucht aus wie aus einer asiatischen Straßenküche, hat aber eine gute Grundbeschichtung, die mit jedem „Woken“ besser wird. Am besten funktioniert der Stahl-Wok übrigens mit Gas oder Induktion.

