2018-02-22 18:50:45.0

Augsburg Lust auf Frühling! Worauf wir uns in Augsburg freuen

Genug vom Winter? Lust auf Frühling? Die gute Nachricht: Er kommt bestimmt. Irgendwann. Und weil Vorfreude ja bekanntlich die schönste... hier ein paar Frühlings-Highlights.

Augsburg bibbert. Es ist kalt - und das bleibt es vorerst auch. Wessen Laune mit den Temperaturen weiter sinkt, dem sei gesagt: Durchhalten! Der Frühling kommt! Ganz bestimmt! Und darauf können wir uns freuen, denn...

Endlich wieder Plärrer!

Augsburger lieben den Frühling - sie haben ihm sogar ein zweiwöchiges Fest gewidmet. Die Wurzeln des Plärrers reichen rund 1000 Jahre zurück. Nicht nur im Frühjahr, auch im Herbst feiert Augsburg sein Volksfest. Mit dabei sind jedes Mal über eine halbe Million Besucher. Die Aufbauarbeiten für den Osterplärrer 2018 sind bereits in vollem Gange. Aber bitte Daumen drücken: Wegen des schlechten Wetters musste das Volksfest im vergangenen Frühjahr verlängert werden.

Endlich wieder Dult!

Ein Warenangebot von ätherischen Ölen bis Zwiebelschneider, die überzeugenden Verkaufsargumente des "Billigen Jakob" und die besondere Kulisse entlang der Jakobermauer: Die 1000 Meter lange Budenstraße gehört zum Frühling in Augsburg dazu - seit Jahrhunderten. Und die Imbissstände locken mit Zuckerwatte, Bosna und Co.

Endlich wieder Eis!

Apropos lecker: Das Eiscafé Tutti Frutti in der Augsburger Altstadt ist bereit. Ab Freitag gibt es dort wieder Eis. Mit Winterkreationen wie Zimt-Pflaume, Eierpunsch oder Ingwer-Joghurt bekomme man auch bei klirrender Kält Lust auf Eis, hofft Geschäftsführer Christian Bagatella. Ab Anfang März melden sich auch Eis Santin und das Sommacal in der Maxstraße aus der Winterpause zurück. Alles rund um die neue Eissaison in Augsburg lesen Sie hier.

Endlich wieder Lesen im Hofgarten!

Der Hofgarten ist einer der schönsten Orte im frühlingshaften Augsburg. Einst Teil der bischöflichen Residenz darf sich seit 1965 jeder dort verzaubern lassen - inmitten an Barock und Rokoko erinnernder Gartenkünste. Auch einen offenen Bücherschrank gibt es. Perfekt für die erste Lektüre im Freien. Geöffnet ist der Hofgarten von April bis Oktober.

Endlich wieder Joggen im Grünen!

Ein bisschen Zeit braucht die Natur noch. Aber dann! Wir freuen uns auf das Grün in den Augsburger Stadtparks, auf bunte Blumen und auf weniger Rutschgefahr beim Joggen. Was sind die schönsten Wege durch die Natur? Unsere Karte gibt einen Überblick.

Endlich wieder entspannen an der Wertach!

Die Kulperhütte hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Am schönsten aber ist es dort, wenn es warm genug ist, sich einen Liegestuhl zu schnappen und seinen Blick über die Wertach schweifen zu lassen. Dazu einen Cappuccino. Fühlt sich immer ein bisschen wie Urlaub an. Auch das Parkhäusl im Siebentischwald lockt immer viele Augsburger an. Kein Wunder, dort kann man sich ebenfalls herrlich in einen Liegestuhl fläzen.

Endlich wieder frische Kräuter!

Lust auf frischen Thymian oder Koriander? Im Kräutergarten am Roten Tor darf sich jeder für den Eigenbedarf eindecken. Nach historischem Vorbild sind die Beete von Buchsbaummauern umgeben. Wer keine Kräuter braucht, kann auch einfach so im Barockgarten entspannen. Er öffnet im April.

Auf einen Blick: Frohen Frühling in Augsburg!

Ja, Augsburg hat viele Orte zu bieten, an denen sich Sonne und Wärme genießen lassen. Hier diese und weitere Tipps auf einen Blick. (fla)