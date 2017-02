2017-02-03 13:53:00.0

Jubiläum Luther lockt Touristen nach Augsburg

Das Jubiläum der Reformation wird deutschlandweit gefeiert. Auch Augsburg schließt sich an

„Was wissen Sie zu Martin Luther in Augsburg?“ „Was gibt es zu Martin Luther in Augsburg zu sehen?“ „Was hat Martin Luther in Augsburg gemacht?“ Auf solche oder ähnliche Fragen müssen sich Passanten in der Augsburger Innenstadt am kommenden Montag, 6. Februar, gefasst machen. Gestellt werden sie von Schülern der zehnten Klassen des Erasmus-Grasser-Gymnasiums in München. Sie verbringen im Rahmen eines Schüleraustausches mit Absolventen des Lycée Clemenceau im französischen Nantes einen Tag in Augsburg.

Eine Stadtführung und mehr

Im Rahmen eines Projekttags wollen sich knapp 50 Schüler und ihre Lehrerinnen vor Ort in Sachen Luther und Reformation in Augsburg schlau machen. Nach einer Stadtführung „Auf den Spuren von Martin Luther“ mit zwei Gästeführerinnen der Regio Augsburg Tourismus GmbH werden sie von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf die Straße gehen und nach Interviewpartnern suchen. Danach steht der Goldene Saal des Augsburger Rathauses auf dem Programm.

Große Nachfrage nach Luther

Das von der Landeshauptstadt München geförderte bayerisch-französische Schülerprojekt bringt nur eine von zahlreichen Besuchergruppen auf Luthers Spuren in die Fuggerstadt. Dort registriert man schon jetzt einen signifikanten „Reiseboom in Sachen Reformation“, so Tourismusdirektor Götz Beck von der Regio Augsburg Tourismus GmbH. Das Interesse am Thema Luther in Augsburg war zuletzt auf der CMT in Stuttgart – der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit – noch wesentlich stärker als gedacht. „Die Nachfrage nach Informationsmaterial war auf der Messe so groß, dass Broschüren zum Thema Luther und das Reisemagazin der Regio nachgeliefert werden mussten“, sagt Axel Jäckle, bei der Regio Augsburg Tourismus GmbH zuständig fürs Marketing. Jäckle: „Wir erwarten eine ähnlich hohe Nachfrage bei den Freizeitmessen in Nürnberg und München, vor allem aber auch auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin.“

Zusätzliche Gästeführer geschult

Kristin Hoffmann von der Regio Augsburg Tourismus GmbH hat ebenfalls ein gesteigertes Interesse am Luther-Thema festgestellt: Reisegruppen interessierten sich sehr viel mehr als in anderen Jahren für Luther. Hoffmann: „Allein bis Ende Januar hatten wir schon deutlich mehr Luther-Führungen als im gesamten Jahr 2016.“ Derart groß ist bisher die Nachfrage nach Luther und Reformation in Augsburg, dass der Regio sogar die zu diesem Themenkomplex ausgebildeten Stadtführerinnen und Stadtführer „auszugehen“ drohten. Hoffmann: „Wir haben schnell reagiert und weitere Gästeführer geschult.“ Auch die Männer und Frauen, die in der Gebärdensprache führen, wurden bereits geschult, um den Anforderungen an die Inklusion Rechnung zu tragen.

Die Schweizer interessieren sich besonders

Vom Interesse an der Reformation in Augsburg ist Tourismusdirektor Götz Beck nicht überrascht. „Bereits seit einigen Jahren wurde durch die Tourismusverbände auf Messen und durch Werbung Vorarbeit geleistet.“ Buchungsanfragen kommen erwartungsgemäß hauptsächlich aus Europa und den USA – besonders erfreulich aber ist die starke Nachfrage unter zahlungskräftigen Gästen aus der Schweiz. Kristin Hoffmann von der Gruppenabteilung der Regio Augsburg Tourismus GmbH, die aus Thüringen nach Augsburg kam, hat zuletzt bei etlichen Besuchern aus dem Osten Deutschlands eine spürbar veränderte Wahrnehmung beobachtet: „Luther, das war für die früher Wittenberg, Eisleben, Erfurt und die Wartburg.“ Jetzt können Reformationstouristen auch Augsburg mit Luther verbinden. Hoffmann: „Sie bekommen gerade eine ganz neue Sicht auf die Stadt.“ (AZ)