2017-07-13 11:51:00.0

Augsburg Mann bedroht Mitbewohner in Asylheim mit Teppichmesser

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen zu einer Asylunterkunft in Augsburg an. Der Sicherheitsdienst hatte Alarm geschlagen.

Ein Bewohner eines Asylheims in Augsburg-Lechhausen hat am Montagmittag mehrere Mitbewohner der Unterkunft mit einem Teppichmesser bedroht. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, gab es in dem Heim, das auch für Familien gedacht ist, deswegen einen größeren Polizeieinsatz. Nachdem ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 13 Uhr wegen des Mannes Alarm geschlagen hatte, fuhren sofort mehrere Streifen zu dem Gebäude in der Zusamstraße.

Der Sicherheitsmitarbeiter hatte berichtete, ein mit einem Messer bewaffneter Mann sei „hinter anderen Bewohnern her“. Der Mann, ein 41-jähriger Nigerianer, habe sich dann aber ohne Widerstand von den Beamten entwaffnen lassen. Da er starke Stimmungsschwankungen zeigte und zudem einen verwirrten Eindruck machte, wurde er in eine psychiatrisches Klinik gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Asylbewerber an einen psychischen Erkrankung leidet. jöh