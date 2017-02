2017-02-26 16:45:00.0

Augsburg Mann im Hasenkostüm schlägt betrunken mehrere Türen ein

Mitten in der Nacht wacht ein Mann auf, weil er Lärm hört. In seinem Bad findet er einen Unbekannten im Hasenkostüm. Als der Mann die Tür zusperrt, schlägt der Kostümierte sie ein.

Als rosa Hase war ein rabiater Einbrecher verkleidet, der einem Hausbewohner in Göggingen einen gehörigen Schrecken eingejagt hat. Nach Angaben der Polizei hatte der völlig aufgelöste Bewohner am Freitagmorgen über Notruf einen Einbrecher in dem Anwesen Am Ringofen gemeldet. Zuvor war der Bewohner in der Nacht durch Lärm in seinem Badezimmer aufgewacht. Dort fand er einen Mann, der als rosa Hase unterwegs war und das Fenster zum Badezimmer eingeschlagen hatte.

Geistesgegenwärtig sperrte der Mann den kostümierten Einbrecher ein, so die Polizei. Doch damit sei der „rosa Hase“ nicht einverstanden gewesen. Er schlug die verglaste Badezimmertür ein und verfolgte den Wohnungseigentümer. Dieser musste auf die Straße flüchten und alarmierte dort die Polizei.

Streifenbeamte konnten den Vorfall schnell aufklären. Sie fanden in einer anderen Wohnung des Hauses einen völlig betrunkenen Mann. Neben seinem Bett lag das rosa Hasenkostüm. Wie sich herausstellte, hatte der betrunkene „Hase“ seinen Schlüssel vergessen oder verloren und im Rausch mehrere Türen eingeschlagen. Laut Polizei wurde er unkostümiert zur Ausnüchterung in den Arrest gefahren, um weitere „Hasentaten“ zu verhindern. eva