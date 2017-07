2017-07-09 20:21:00.0

Augsburg Mann mit Pistole löste Polizeieinsatz aus

Ein Mann mit einer Pistole hat am Freitagabend einen Polizeieinsatz in einem Restaurant in der Firnhaberstraße in Augsburg ausgelöst.

