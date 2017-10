2017-10-27 19:04:00.0

Augsburg Mann ohne Schuh: Schwester Liobas gute Tat

Ein Mann verlor seinen Schuh. Einen Ordensschwester bot im Hilfe an. Doch als sie zu ihm zurückkommt, ist plötzlich die Polizei vor Ort. Von Alois Knoller

Einen alten Mann, der strumpfsockig mit nur noch einem Schuh am Rathausplatz sitzt, muss man helfen. Noch dazu, weil der 76-Jährige aus Rheinland-Pfalz stammte und bloß auf Besuch in Augsburg war. Auf dem Weg zum Bahnhof, so erzählte er einer hilfsbereiten Passantin, habe er einen Schuh verloren – und nun bräuchte er halt einen neuen. Diesen Gefallen wollte ihm die Passantin gern tun. Der Rentner gab ihr daraufhin 50 Euro, damit sie ihm neue Schuhe kaufen könne.

Doch die hilfsbereite Dame kam einfach nicht zurück, dem unbeschuhten Senior schwante Übles und er glaubte schon, hereingelegt worden zu sein. Er verständigte die Polizei und beschrieb seine Helferin als ältere Frau mit einer Art Schwesterntracht. Während ihn noch die Polizisten umringten, um den Sachverhalt zu klären, kam plötzlich eine Ordensfrau des Weges und brachte in einer Tüte verpackt ein Paar neue Laufschuhe mit.

Suche in drei Läden

Schwester Lioba, 78, von der Congregatio Jesu (ehemals Maria-Ward) hatte drei Läden abgeklappert, nachdem sie den Rentner verließ. „Im ersten Laden gab es nichts Passendes, im zweiten nur Schuhe über fünfzig Euro. Dann traf ich bei Karstadt einen sehr netten Verkäufer. Er betrachtete den einen Schuh, den ich mitgebracht hatte und sagte, er habe günstige Laufschuhe da.“ Der weitere Verlauf erschien Schwester Lioba fast wunderbar: Sie habe „wirklich schöne Schuhe“ gekriegt – für 35 Euro.

Groß war ihr Erschrecken jedoch, als sie auf den Rathausplatz zurückkam. Drei Polizisten umringten den alten Herrn. „Lassen Sie den guten Mann in Ruhe!“, befahl Schwester Lioba und packte die neuen Schuhe für ihn aus. „Er hat gestrahlt und gesagt: Noch nie habe ich so schöne Schuhe gehabt.“ Junge Leute halfen ihm, sie sofort anzuziehen. Und 15 Euro Restgeld gab’s auch noch. Beruhigt trat er die Heimreise an.