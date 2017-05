2017-05-08 14:53:00.0

Augsburg Mann schlägt bei Arbeitsamt Scheiben ein

Ein 48-Jähriger hat in Augsburg mit einem Nothammer zahlreiche Scheiben am Gebäude der Arbeitsagentur beschädigt. Dann stellte er sich selbst.

Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Gebäude der Arbeitsagentur in der Wertachstraße in Augsburg zahlreiche Fensterscheiben beschädigt. Er benutzte dazu einen Nothammer, den er zuvor aus einer Straßenbahn mitgenommen hatte. Ein Zeuge bemerkte, wie der Mann am Freitagabend gegen 18.35 Uhr mit dem Hammer gegen mehrere Scheiben an Fenstern und Türen des Gebäudes schlug.

Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass insgesamt 36 Scheiben beschädigt worden sind. Drei Fenster mussten von der Feuerwehr provisorisch mit Brettern verschlossen werden. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst ohne Erfolg, berichtet Polizeisprecherin Rebekka Oehmichen.

Er machte einen verwirrten Eindruck

Kurze Zeit später kam der Mann, ein 48-Jähriger, jedoch selbst zur Inspektion Mitte und gab zu, die Scheiben eingeschlagen zu haben. Zum Motiv des Mannes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Er habe ein „verwirrten Eindruck“ gemacht, heißt es. Der Mann wurde deshalb zur Begutachtung ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Den Schaden an den Fenstern und Türen gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. jöh