2017-06-21 18:58:00.0

Augsburg Mann soll an der Wertach 15-Jährige belästigt haben

Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Dienstagnachmittag an der Wertach in Pfersee eine 15-jährige Jugendliche belästigt haben soll.

