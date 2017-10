2017-10-24 18:57:00.0

Augsburg Mann stiehlt Wodkaflasche und wird gewalttätig

Ein Mann kaufte eine Falsche Alkohol und wollte laut Polizei eine zweite unbezahlt mitnehmen. Als er ertappt wurde, schlug er zu.

Am Dienstagmorgen hat ein 29-Jähriger in einer Tankstelle am Leonhardsberg für Ärger gesorgt. Die Polizei berichtet, dass der Mann gegen 5 Uhr die Tankstelle betrat, um sich mit alkoholischen Getränken zu versorgen. Neben der einen Flasche, die er kaufte, habe er eine weitere eingesteckt, offenbar in der Hoffnung, diese zu ergaunern. Anschließend verließ er den Laden. Als ein Angestellter dies bemerkte, versuchte der 29-Jährige zu flüchten und schlug dabei laut Polizei auf den Mitarbeiter ein. Dieser konnte den 29-Jährigen bändigen und die Polizei alarmieren. (jaka)