2017-05-24 13:36:53.0

Augsburg Mann überfällt 22 Jahre alte Joggerin und geht sie sexuell an

Als eine Studentin am Abend durch Augsburg joggt, wird sie von einem mutmaßlichen Sextäter angegangen. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen und kann fliehen.

In Augsburg ist am Dienstag eine 22-Jährige von einem mutmaßlichen Sextäter angegangen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr im Bereich der Berliner Allee auf Höhe der Johannes-Haag-Straße. Die Studentin war auf einem Kiesweg auf der Westseite des Lechs beim Joggen, als sie plötzlich unvermittelt von hinten gepackt und zu Boden gedrückt wurde.

Wie es im Polizeibericht heißt, "äußerte der Mann dabei deutlich sexuell motivierte Absichten". Weiter ins Detail gehen wollte die Polizei auf Nachfrage nicht, um kein Täterwissen preiszugeben.

ANZEIGE

Die Joggerin wehrte sich mit Händen und Füßen. Laut Polizei kam es zu einem massiven Gerangel zwischen ihr und dem Unbekannten. Die 22-Jährige leistete dabei so heftigen Widerstand, dass sie sich selbst aus ihrer Lage befreien und flüchten konnte. Der unbekannte Täter flüchte anschließend ebenfalls, allerdings in die entgegengesetzte Richtung über einen kleinen Trampelpfad in Richtung Berliner Allee.

Polizei bittet um Mithilfe

Nach Polizeiangaben traf die Studentin direkt nach dem Vorfall auf Passanten. Diese kümmerten sich um die Frau und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber verlief laut Polizei ohne Erfolg.

Die Augsburger Kriminalpolizei bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr einen Mann im Bereich des Lechufers wahrgenommen, der sich verdächtig verhalten hat oder ist möglicherweise sogar von diesem angesprochen worden?

Wer hat eventuell einen rennenden Mann im Tatortumfeld Berliner Allee gesehen und kann ergänzende Hinweise geben?

Die 22-Jährige beschreibt den Unbekannten laut Polizei wie folgt: Er soll circa 25 Jahre alt sein, circa 1,70 Meter groß und schlank. Es soll sich, so die Polizei, um einen "eher südländischen Typ mit gebräunten Teint" handeln. Die Joggerin habe den Mann allerdings eindeutig als "nicht dunkelhäutig" beschrieben. Der Mann sprach demnach Deutsch ohne auffälligen Akzent. Er war mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. AZ/mol