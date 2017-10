2017-10-08 11:20:00.0

Augsburg Mann verletzt sich mit Kreissäge und verunglückt mit Auto

Die Polizei spricht von einem nicht alltäglichen Unfall: Ein Mann verletzte sich mit der Kreissäge, stiegt noch ins Auto und verlor unterwegs das Bewusstsein.

Es war für die Polizisten ein ungewöhnlicher Unfall: Sie wurden am Samstag gegen 13.15 Uhr an die Kreuzung Neuburger Straße/Mühlhauser Straße gerufen. Dort war es zuvor zu einem Autounfall gekommen. Ein zuvor schon verletzter Mann hatte offenbar am Steuer das Bewusstsein verloren.

Auto rollt führerlos weiter

Laut Polizei hatte sich der 55-Jährige im Vorfeld des Unfalls bei Arbeiten mit einer Kreissäge eine stark blutende Wunde an seiner linken Hand zugezogen. „Anstatt den Rettungsdienst zu verständigen setzte sich der Mann selbst ans Steuer seines Volvo und beabsichtigte nach Hause fahren“, so Polizeisprecher Michael Jakob. Der Mann verlor unterwegs offenbar wegen der Verletzung das Bewusstsein. Sein Auto rammte daraufhin einen vor ihm befindlichen Ford. Anschließend rollte der Volvo laut Polizei mit dem bewusstlosen Fahrer langsam über einen Grünstreifen auf die Mühlhauser Straße. Zeugen stoppten das Fahrzeug.

Sowohl der 55-jährige Volvo-Fahrer als auch der 51-jährige Ford-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Gegen den 55-Jährigen wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. mb