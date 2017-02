2017-02-07 10:20:00.0

Augsburg Manroland droht mit erheblichem Stellenabbau

Gewerkschaft und Betriebsrat kritisieren die Informationspolitik der Geschäftsleitung von Manroland. Nun haben sie einen Rechtsanwalt eingeschaltet

Bei Manroland Web Systems sollen bis spätestens Juni 280 Beschäftigte in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert werden. Die neue Gesellschaft soll Leistungen in den Bereichen mechanische Fertigung, Blechfertigung, Oberflächentechnik und Schaltschrankbau anbieten und ihre Dienste externen Firmen zur Verfügung stellen. Auf diese Weise will das Unternehmen unabhängiger vom Druckmaschinenmarkt werden.

Nach der überraschenden Nachricht vor zwölf Tagen folgte am Wochenende die nächste Überraschung für die Mitarbeiter: Sie bekamen einen Brief des Unternehmens nach Hause, in dem die Vorzüge der Ausgliederung auf drei Seiten aufgezählt sind. Laut Gewerkschaft IG Metall wird zudem ein „erheblicher Personalabbau“ in Aussicht stellt, sollte die heutige Struktur beibehalten werden. Michael Leppek, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg, ist „stinksauer“ über das Vorgehen der Geschäftsführung. „Hier werden ohne Absprache mit dem Betriebsrat Fakten geschaffen und es wird mit möglichen Entlassungen Stimmung gemacht.“

ANZEIGE

Betriebsrat beklagt: Wir wissen nicht mehr

Immer noch wüssten Betriebsrat und IG Metall nicht mehr als die Beschäftigten. „Das habe ich noch nie erlebt“, kritisiert Betriebsratsvorsitzender Sascha Hübner. Er fordert die Vorlage belastbarer Informationen insbesondere zur Kapitalausstattung und zum Geschäftsplan der neuen Gesellschaft, aber auch zur Zukunft von manroland insgesamt. „Nur so können wir die Tragfähigkeit des Konzepts beurteilen.“

Der Betriebsrat hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet und den Arbeitgeber aufgefordert, weitere Umsetzungsschritte zu unterlassen und mit dem Betriebsrat zu beraten. „Wenn es ein Konzept gibt, werden wir dieses durch externe wirtschaftliche Sachverständige überprüfen lassen“, sagt Hübner. Die Zweifel an den Plänen würden durch das Verhalten der Geschäftsführung nur verstärkt, findet Leppek. „Wenn der Plan so gut ist, warum hält sich der Arbeitgeber so bedeckt und will die Ausgliederung mit aller Gewalt umsetzen?“ Aus Sicht der Gewerkschafter ist es durchaus sinnvoll, externe Kunden zu gewinnen und fremdvergebene Aufträge zurückzuholen. Dafür sei aber keine Ausgliederung nötig.

Die Gesellschaft wird eine hundertprozentige Tochter der Possehl-Gruppe, zu der auch Manroland web systems gehört. (chmü)