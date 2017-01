2017-01-26 08:27:00.0

Augsburg Manroland gliedert 280 Mitarbeiter aus

Das Augsburger Unternehmen Manroland gliedert 280 Mitarbeiter aus und gründet eine Produktionsgesellschaft. Was das für die Beschäftigten bedeutet. Von Andrea Wenzel

Der Augsburger Druckmaschinen-Hersteller Manroland web systems hat weiter mit den Schwierigkeiten am Markt zu kämpfen und deshalb neuerlich Veränderungen beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es seine gesamte Produktion in eine neue Produktionsgesellschaft ausgliedern. Noch in der ersten Hälfte des Jahres sollen so 280 der aktuell 1070 Mitarbeiter am Standort Augsburg in das neue Unternehmen wechseln.

Unternehmen reagiert auf abschwächenden Markt

Laut Unternehmensführung reagiere man damit auf den für 2018 prognostizierten abschwächenden Markt im Bereich Rollenoffset. Die neue, selbstständig agierende Gesellschaft soll künftig Leistungen in den Bereichen mechanische Fertigung, Blechfertigung, Oberflächentechnik und Schaltschrankbau anbieten und damit seine Kompetenzen für externe Auftraggeber zur Verfügung stellen, also Dritttaufträge generieren. Auf diese Weise wolle das Unternehmen unabhängiger vom Druckmaschinenmarkt werden und gezielt auf Marktanforderungen außerhalb der Branche reagieren.

ANZEIGE

Die Produktionsgesellschaft werde eine hundertprozentige Tochter der Possehl-Gruppe werden, zu der auch Manroland web systems gehört, hieß es weiter. Den Mitarbeitern soll nach Unternehmensangaben kein Nachteil entstehen. Sie würden zu gleichen Bedingungen weiterbeschäftigt. Insofern sei auch eine Tarifbindung an den Tarifvertrag der bayerischen Metall- und Elektroindustrie vorgesehen. Für Gewerkschafter Michael Leppek ein unübliches Versprechen in einem so frühen Stadium der Verhandlungen. „Wir fühlen uns von der Bekanntgabe der neuen Pläne etwas überrumpelt. Uns fehlen Daten, Fakten und ein Businessplan, anhand dessen wir die Sinnhaftigkeit der Ausgliederung überprüfen können“, so der Gewerkschafter. Bislang erschließe sich ihm nicht, warum eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet werden muss, um Drittaufträge zu generieren. „Das macht Manroland doch auch heute schon“, so Leppek. Das bestätigt auch das Unternehmen selbst.

Beschäftigung soll am Standort gesichert werden

Bei der Produktionsgesellschaft handle es sich jedoch um eine Konstruktion, die die Beschäftigung am Standort sichern soll. Wie dies genau aussehen wird, müsse jetzt detailliert erörtert werden. Für Leppek und die IG Metall dringend nötig. „Wir werden am Freitag bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung versuchen, die offenen Fragen zu klären. Uns geht es darum, dass Manroland web systems einen sinnvollen Zukunftsplan aufstellt“, so Leppek. Sind die Rahmenbedingungen geklärt, werde die IG Metall konkrete Verhandlungen aufnehmen. Neben der Gründung der neuen Produktionsgesellschaft legte Manroland web systems auch Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 vor. Mit 242 Millionen Euro seien diese stabil. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 6,5 Millionen Euro sei sogar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (6,2 Millionen Euro).

Dennoch bleibt der Markt hart und mit Gründung der neuen Produktionsgesellschaft folgt ein weiterer Einschnitt in der Firmengeschichte. Nach der Finanzkrise 2008 folgte 2011 die Insolvenz. 2012 ging das Augsburger Werk an die Lübecker Possehl-Gruppe.