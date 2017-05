2017-05-18 11:41:00.0

Augsburg Marode Brücke wird saniert - mit Folgen für Autofahrer

Die kleine Wirtschaftswegbrücke an der Mühlhauser Straße nahe der Autobahn muss saniert werden. Ab Montag beginnen die Arbeiten, die wohl zu Verkehrsbehinderungen führen. Von Michael Hörmann

Es ist eine kleine Brücke im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede nahe der Autobahnanschlussstelle Augsburg-Ost. Die sogenannte Wirtschaftswegbrücke führt über die Mühlhauser Straße (Bundesstraße 2), die von Augsburg aus in Richtung Flughafen und Mühlhausen geht. Diese Brücke wird von Autofahrern kaum wahrgenommen. Bekannt ist die Stelle allenfalls deshalb, weil hier abseits der Straße früher Prostituierte mit ihren Wohnmobilen gestanden waren. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.

Sanierung der Wirtschaftswegbrücke: Verkehrsbehinderungen möglich

Die kleine Brücke ist mittlerweile so marode, dass sie dringend saniert werden muss. Dies hat Folgen für Autofahrer, die auf der Mühlhauser Straße unterwegs sind. Sie werden womöglich etwas ausgebremst. Es kann in den nächsten Monaten immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das Staatliche Bauamt Augsburg ist verantwortlich für die Arbeiten, da es sich um eine Bundesstraße handelt. Um am Brückenbauwerk effizient zu arbeiten, wird die Fahrbahn im Umfeld der Brücke verbreitert. Es gibt dann auch Behelfsspuren.

In der Praxis sieht die Lösung wie folgt aus: Während der rund fünfmonatigen Bauzeit wird auf beiden rechten Fahrbahnseiten zusätzlich eine Fahrbahn von jeweils 2,50 Meter Breite geschaffen. Dies passiert auf einer Länge von über 100 Metern. Dies ermöglicht, dass unterhalb der Brücke im Bereich des Mittelstreifens der B 2 gearbeitet wird, während Autofahrer um die Baustelle herum auf jeweils zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung steuern.

Im Oktober sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein

Die Vorbereitungen beginnen ab Montag. Gegenwärtig gehen die Planer davon, dass im Oktober die Arbeiten erledigt sind. 350.000 Euro werden investiert. Die kleine, 51 Meter lange Brücke ist fast 50 Jahre alt. Sie sie wurde im Jahr 1968 errichtet. In den letzten Jahren hat sich der Zustand der Wirtschaftswegbrücke zunehmend verschlechtert.

Insbesondere im Bereich der Pfeiler im Mittelstreifen der B 2 sind großflächige und tief greifende Betonschäden vorhanden. Aufgrund der jahrelangen Tausalzeinwirkung rostet hier der Bewehrungsstahl und der Beton platzt massiv ab.

