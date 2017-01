2017-01-26 07:23:00.0

Augsburg Meerjungfrau möchte Hobby zum Beruf machen

Mit Arielle, der Meerjungfrau, konnte Denise Nemec nie besonders viel anfangen. Heute aber ist ihre Flosse ihr ganzer Stolz. Sie hofft, dass aus ihrem Hobby mehr werden könnte. Von Claudia Graf

Die Beine in eine Mülltüte gesteckt, steht Denise Nemec in ihrem Wohnzimmer. Von den Füßen bis zur Hüfte wickelt sie sich als Nächstes rundherum mit Klebeband ein. Denise Nemec will eine Meerjungfrau sein. Und für eine neue Flosse braucht die junge Frau eben ihre Maße. Als Vorlage wird sie das Ergebnis aus Tüte und Klebeband in die USA schicken.

Die Silikonflosse gibt es ab 2000 Euro

Mit einer sogenannten Monoflosse und „leicht wie ein Fisch“ schwimmen, das ist das Hobby der 27-Jährigen aus Augsburg. Doch bei einem Hobby soll es nicht unbedingt bleiben.

Rund zwei Monate später hat das Warten auf die Flosse ein Ende, Denise Nemec kann als Meerjungfrau abtauchen. Auch das passende Oberteil war in dem Paket aus den USA: Rosa, lila und pink glitzern die Fischschuppen, so wie auf der Monoflosse.

Stolz holt Nemec jetzt die 14,5 Kilogramm schwere Flosse aus ihrem übergroßen Rucksack und streichelt über die Oberfläche aus Silikon. „Das ist sie“, sagt sie und lächelt dabei. Maßgeschneidert, Form, Farben und Muster individualisierbar. So eine Silikonflosse gibt es ab 2000 Euro. Mit etwas Haarspülung cremt sich Nemec nun ihre Beine ein, so rutscht es sich im Sitzen leichter ins Meerjungfrauen-Kostüm. Beim ersten Probetragen zu Hause habe sie noch 20 Minuten gebraucht, erzählt sie. Inzwischen geht es ganz schnell. Ihre langen blonden Haare sind zum Zopf geflochten, die wasserfeste Wimperntusche sitzt. Es kann losgehen. Nemec schiebt sich seitlich in das Schwimmerbecken im Erlebnisbad Titania in Neusäß – und taucht ab.

Es war eine kurze Radio-Werbung einer Meerjungfrauen-Schwimmschule, die sie vergangenes Jahr auf die Idee brachte, das Schwimmen mit Monoflosse auszuprobieren. „Mein Mann dachte, ich hab’ einen Schuss weg“, sagt Nemec. Er habe zwar gleich klargestellt, dass er sich selbst nicht so ein „Ding“ anziehen werde, unterstütze sie aber. Abzubringen war seine Frau ohnehin nicht mehr.

Meisterschaften im Meerjungfrauen-Schwimmen

So wie Denise Nemec geht es immer mehr Menschen in Deutschland. Vor allem bei Kindern sind Schnupperkurse und Badeanzüge mit Flosse beliebt. 2016 fanden in Thüringen zudem die ersten deutschen Meisterschaften im Meerjungfrauen-Schwimmen statt. In verschiedenen Altersklassen wurde dort um die Wette geschwommen.

In den USA geht der Trend noch weiter: Dort hat sich eine regelrechte Meerjungfrauen-Szene entwickelt, auch „Meermänner“ gibt es dort. Sie treffen sich zu Veranstaltungen wie der Mermania in North Carolina und in Florida gibt es einen Wasserpark, in dem Meerjungfrauen ihre Kunststücke in einem Aquarium vorführen. Andere verdienen mit ihren Flossen als Models Geld oder können für Firmenfeiern oder Kindergeburtstage gebucht werden.

Auch Denise Nemec wünscht sich, eines Tages Geld als Meerjungfrau zu verdienen. Gerade bei den kleinen Besuchern im Titania kommt sie schon jetzt gut an: „Ich bin ein Kindermagnet“, sagt sie.

Ausgerechnet Arielle, die Meerjungfrau aus dem beliebten Disney-Film, hatte es Denise Nemec als Kind nie besonders angetan. Prinzessinnen in anderen Filmen oder als Faschingskostüm hingegen schon. „Arielle hatte eben kein so schönes Kleid an“, erklärt die pharmazeutisch-technische Assistentin. Wie jetzt als Meerjungfrau fühlte sie sich schon als Kind im Wasser wohl. „Ich konnte schon immer mit offenen Augen tauchen und mir waren die Schwimmbewegungen eines Delfins immer lieber als die eines Frosches“, sagt sie.

Jetzt will sie aber ins Wasser. Kurz zeigt sich ihre bunte Flosse, dann ist vom Beckenrand nur noch die Silhouette von der Meerjungfrau Denise Nemec zu sehen. Erst am Ende des 25-Meter-Beckens taucht sie wieder auf. „Mit der Flosse bin ich richtig schnell“, ruft sie.