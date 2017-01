2017-01-10 10:26:00.0

Augsburg Mehr Freundlichkeit in Bus und Tram: Student startet Kampagne

Ein Student aus Bonstetten wirbt mit Aufklebern, Taschen und Shirts für mehr Freundlichkeit in Bus und Tram. Wäre das auch etwas für Augsburg? Von Eva Maria Knab

Julian Theis aus Bonstetten (Kreis Augsburg) hat kein eigenes Auto. Deshalb ist der Lehramtsstudent sehr oft mit dem Bus unterwegs. Was ihn stört: „Viele Leute gehen schlecht mit den Busfahrern um und grüßen sie nicht.“ Das hat Folgen: „Es entsteht ein Ping-Pong-Effekt und auch die Fahrer sind öfter unfreundlich zu Fahrgästen“, beobachtet Theis. Das will der 23-Jährige mit seiner Kampagne „Seid’s freundlich“ ändern. Sie läuft nicht nur in Augsburg, sondern auch in anderen deutschen Städten und darüber hinaus.

Die Freundlichkeits-Offensive hat vor einigen Monaten begonnen. Im ersten Schritt ließ Theis 500 Aufkleber drucken. Interessenten können sie bei ihm abholen und unter die Leute bringen. Damit es keine Schwierigkeiten gibt, seien die Aufkleber inzwischen so hergestellt, dass man sie problemlos wieder entfernen kann, betont Theis. „Wir wollen ja keine Sachbeschädigung begehen.“ Bei seinen Kommilitonen und auch über Internet sind die Aufkleber recht gefragt. „Bei Instagram läuft es gut“, erzählt er. Viele wollen den Klebespruch haben. Andere teilen ihm mit, dass sie die Aktion gut finden. Start war in Würzburg. Theis studiert dort Englisch und Italienisch fürs Lehramt am Gymnasium. Seine Mitstreiter haben ihm aber auch schon aus einigen anderen Städten Fotos mit Aufklebern geschickt – aus Augsburg, aus Paris aber auch aus Rom oder Brisbane, Australien.

Es gibt auch Stofftaschen und Shirts

Dass seine Ein-Mann-Kampagne gut ankommt, hat Julian Theis Mut gemacht, noch aktiver zu werden. Inzwischen hat er auch eine kleinere Auflage von Stofftaschen und Shirts herstellen lassen. Alle haben den Aufdruck „Seid’s freundlich“. Theis verschickt die Textilien derzeit noch gegen Portogebühr an Interessenten, so lange der Vorrat reicht. Ein Online-Shop sei in Planung, sagt er.

Der 23-Jährige wünscht sich, dass bei seiner Kampagne noch mehr Leute, Firmen oder Institutionen mitmachen. Deshalb ist er auf der Suche nach weiteren Partnern. Könnten es zum Beispiel die Stadtwerke Augsburg sein? Vielleicht. „Die Kampagne seid’s freundlich begrüßen wir sehr“, sagt Stephanie Lermen von der Pressestelle. „Freundlichkeit ist ja keine Einbahnstraße und vor allen Dingen im positiven Sinne ansteckend.“ Inwieweit eine Kooperation sinnvoll und möglich ist, müsse aber erst geprüft werden, so die Sprecherin.

Schulungen für die Fahrer

Die Verkehrsgesellschaft der Stadtwerke beschäftigt rund 500 Fahrerinnen und Fahrer. Auch sie sollen beim Umgangston mit den Passagieren dazu lernen. Das Thema Freundlichkeit sei bei internen Schulungen regelmäßig ein Thema, sagt Lermen. Dieses Jahr sei im Weiterbildungsprogramm ein Schwerpunkt auf den Umgang mit dem Fahrgast gelegt worden. Auch vorher habe es schon ähnliche Initiativen gegeben. „Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir die Kampagne ,Freundlichkeit geht vor‘, die sich gleichermaßen an Fahrpersonal und Fahrgäste richtete“, erinnert die Sprecherin. Zuletzt bekamen die Fahrer recht gute Noten von den Nahverkehrsnutzern. Das zeigte sich bei einer Kundenumfrage, die 2015 von den Stadtwerken veröffentlicht wurde.

Student Florian Theis geht es bei seiner Kampagne aber nicht nur ums Grüßen von Bus- und Tramfahrern und um mehr Freundlichkeit im öffentlichen Nahverkehr. Für ihn hat ein freundlicher Umgang mit anderen auch etwas mit Respekt vor anderen Menschen zu tun. Wie wichtig diese Werte sind, will er künftig seinen Schülern im Unterricht vermitteln. „Freundlich sein, verschönert den Alltag“, ist er überzeugt.