2018-01-29

Augsburg Messerstich auf Grillparty: Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Ein Gartenfest in Haunstetten endet im Mai 2017 blutig. Ein Mann sticht einem der Gäste in den Oberschenkel und verletzt ihn schwer. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Von Jan Kandzora

Es sollte eine Grillparty werden, ein kleines Fest im Frühling. Ein 53-jähriger Augsburger hatte am 27. Mai des vergangenen Jahres Freunde und Familie eingeladen, um gemeinsam im Garten eines Mehrfamilienhauses in Haunstetten-Nord einen netten Abend zu verbringen.

Grillfest in Haunstetten endete blutig

Das Fest endete blutig. Einer der Gäste, ein 32-jähriger Mann, soll sich betrunken haben. Er soll andere Gäste beleidigt und angepöbelt haben. Die Stimmung muss zwar aufgeheizt, aber nicht gewalttätig gewesen sein. Der Gastgeber der Grillparty schmiss den offenbar stark alkoholisierten Mann raus. Es hätte hier enden können: Ein betrunkener Mann, der sich auf einer Party danebenbenimmt und nach Hause geschickt wird. Nicht nett, aber kein Fall für die Justiz; eine Situation, wie sie nicht gerade selten vorkommt. Eine Bagatelle bis hier hin.

Doch Stefan K. (Name geändert), der 32-jährige Gast, beließ es nach Ansicht der Ermittler nicht dabei. Er soll, nach kurzer Station in seiner Wohnung, zur Party zurückgekehrt sein, in jeder Hand ein Messer. Er soll in den Garten gerannt und wahllos einem weiteren Gast in den Oberschenkel gestochen haben. Das Opfer, ein 35-jähriger Mann, erlitt schwere Verletzungen. Er kam ins Klinikum und musste notoperiert werden.

Offenbar überlebte er nur deshalb, da einige der anderen Gäste schnell reagierten: Sie drückten die Wunde nach Informationen unserer Redaktion ab und verhinderten so möglicherweise, dass der Mann verblutete.

32-Jähriger in Untersuchungshaft

Stefan K. sitzt seit Ende Mai in Untersuchungshaft. Am kommenden Donnerstag wird ihm vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes der Prozess gemacht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Die Ermittler gehen also davon aus, dass der 32-Jährige den anderen Gast, der im Prozess als Nebenkläger auftritt, umbringen wollte. Zu einem möglichen Motiv hatte die Polizei damals keine Angaben gemacht; womöglich gab es auch gar keine große Vorgeschichte. Womöglich war Stefan K. einfach nur wütend, dass er das Fest hatte verlassen müssen.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen zwar beide aus Rumänien stammen, nach damaligen Informationen der Ermittler kannten sie sich vor dem Gartenfest aber wohl nicht. Der Tatverdächtige war nach der Messerattacke zunächst geflüchtet. Rund zwei Stunden nach Mitternacht griff eine Streife den Verdächtigen, der auch in Haunstetten wohnt, am 28. Mai auf. Er war mit einem Fahrrad in der Haunstetter Straße unterwegs.