2017-02-23 11:44:00.0

Augsburger Zoo Mit Spezialtransport und Kran: Nashornbulle Bantu ist zurück

Nashornbulle Bantu wurde mit einem Transporter nach Augsburg gebracht. Dort soll er im Zoo den nächsten Nachwuchs zeugen. Erst eines der Weibchen ist dafür bereit. Von Eva Maria Knab

Seit November 2015 war Nashornbulle Bantu an einen belgischen Zoo ausgeliehen, um dort für Nachwuchs zu sorgen. In der Nacht zum Donnerstag kam er wieder zurück in den Augsburger Zoo. Nach Angaben von Direktorin Barbara Jantschke hat Bantu die rund elfstündige Reise von Belgien nach Deutschland in einem Spezialcontainer gut überstanden. Er sei beim Transport mit einem Spezialunternehmen sehr ruhig gewesen und habe nicht einmal eine Beruhigungsspritze gebraucht.

ANZEIGE

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr hievte ein Kran im Zoo den Reisecontainer ins Nashorngehege. Etwa eine halbe Stunde später ließ sich Bantu in den Stall locken. Dort hat er durch die Gitterstäbe ersten Kontakt zu den Weibchen aufgenommen. Bantu hat im Zoo bereits die Nashornkinder Kibo und Keeva gezeugt. Beide sind nun ein Jahr alt. Deshalb plant Jantschke nun den nächsten Nachwuchs im Nashorngehege. Das Weibchen Kibibi ist wieder bereit zur Paarung. Das hat eine Hormonuntersuchung ergeben. Das zweite Weibchen Chris zieht derzeit noch ihre Tochter Keeva auf. Ob sie schon wieder etwas von Bantu wissen will, muss sich erst herausstellen.

Weiter Geschichten aus dem Zoo:

Braunbärin Ulma stirbt im Zoo an Altersschwäche

Nashorn Keeva feiert den ersten Geburtstag

Nashorn Kibo wird ein Jahr: Ein großer Schluck zum Geburtstag