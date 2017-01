2017-01-06 07:44:00.0

Region Mit dem Boot bald auf die Wertach

Mit Uferausweitungen und Bootsrampen soll die Wertach in und um Augsburg attraktiver werden. Es gibt viele Pläne für das Projekt "Wertach vital". Von Christian Kruppe

Es tut sich wieder was an der Wertach im Süden von Augsburg. Nachdem in Folge des Pfingsthochwassers 1999 unter dem Begriff „Wertach vital“ einiges am und im Fluss an Renaturierung geschehen ist, Fischtreppen gebaut und der Wert der Auenlandschaften mit Infotafeln betont wurde, hat die Wertach nun auch im Raum Schwabmünchen mehr Platz. Federführend dabei sind die Bayerischen Elektrizitätswerke (BEW), die in diesem Bereich fünf Wasserkraftwerke betreiben. Zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wurde seit 2014 ein den europäischen Richtlinien entsprechendes Konzept erstellt.

Mit Fischtreppen oder Umleitungsbächen an allen Kraftwerken ist der erste Schritt der Flussentwicklung abgeschlossen. Erste Erhebungen haben ergeben, dass sich dadurch Anzahl und Artenvielfalt der Fische erhöht haben. Nun wird entlang der Wertach das Hauptaugenmerk auf die Gestaltung naturnaher Uferbereiche gelegt. An einer Musterstrecke im Bereich der Schwabmünchner Wertachau wurde ein etwa 450 Meter langes Uferstück abgeflacht und ausgeweitet. Zum einen ist die Wertach hier nun leichter zugänglich, was den Fluss als Naherholungsziel attraktiver macht. Zum anderen profitieren Fische wie Forelle oder Äsche davon, da sie in kiesigen Flachwassern bevorzugt laichen.

Uferausweitungen und Bootsrampen

Ein weiteres Projekt ist bereits im Gange. An sieben Standorten zwischen Hiltenfingen und Bobingen werden die Ufer ausgeweitet und Bootsrampen, sogenannte Slipanlagen, errichtet. Dort können Boote direkt vom Hänger zu Wasser gelassen werden. BEW-Projektleiter Ralf Klocke freut sich schon auf die Umsetzung der Pläne. „Von den Slipanlagen profitieren alle,“ erklärt er. Denn sie sind für jedermann nutzbar. Egal, ob Fischereiverein, Wasserwacht, THW oder Bootsfahrer: Denn die Einrichtungen können auch von Privatleuten benutzt werden. Jedoch dürfen die Boote keinen Motor haben, erlaubt sind nur Ruder- oder Segelboote. „Und die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr,“ fügt Klocke hinzu. Die erste Anlage ist an der Station der Schwabmünchner Wasserwacht inzwischen fertig und sie wird am Dreikönigstag, 6. Januar, eingeweiht. Die restlichen Ausweitungen mit Slipanlage sollen bis zum Herbst fertiggestellt sein. Finanziert wird das Projekt von den anliegenden Gemeinden, der BEW sowie Zuschüssen aus dem Ein-Euro-Fördertopf des LEW-Ökostromprodukts „Aqua natur“ und dem EU-Leader-Förderprogramm.

Auch für die Zukunft gibt es neue Pläne. „Direkt an der Wertachau soll eine weitere große Uferausweitung entstehen“, erklärt Ralf Klocke. Unter dem vertrauten Projektnamen „Wertach vital“ ist geplant, das Ufer auch hier begehbar zu machen und auch den Flussbereich abzuflachen.