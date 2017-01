2017-01-02 10:09:00.0

Augsburg Mit dem Rad von Kairo nach Kapstadt

Bernd Beigl nimmt sich eine Auszeit, um wieder inspiriert ans Werk gehen zu können: Er radelt in den nächsten Monaten 11500 Kilometer durch Afrika. Von Miriam Zissler

Dieses Jahr lief aus beruflicher und privater Sicht für Bernd Beigl, 49, so schlecht, dass er vor vier Monaten an einem Punkt angelangt war, wo es für ihn nur einen Ausweg gab: eine Auszeit. Die beginnt für den 49-Jährigen am Dienstag, 10. Januar. Dann steigt der ehemalige Geschäftsführer der Kulturküche in den Flieger nach Kairo. Von dort startet eine besondere Tour – die Tour d’Afrique.

Diese wird den Augsburger auf dem Fahrrad von Kairo nach Kapstadt führen. Über 11500 Kilometer gilt es zu bewältigen. Für Beigl genau das Richtige: „Für mich ist es ein Stück weit Therapie. Nach dem Jahr wollte ich nicht den Kopf in den Sand stecken und Trübsal blasen, sondern Kraft tanken, damit ich wieder inspiriert ans Werk gehen kann.“

Vor zehn Jahren war Beigl der Ideengeber des Projekts Kulturküche. Zunächst ging es lediglich darum, ein internationales Kochbuch zu entwickeln. Daraus entwickelte sich ein Catering-Unternehmen, das unter anderem Kindergärten und Schulen mit Mittagsgerichten beliefert. Das interkulturelle Konzept wurde mehrfach ausgezeichnet. Durch die Übernahme des Lokals in der Kresslesmühle geriet die Kulturküche dann ins Straucheln. Die Stadt war mit dem Pächter unzufrieden und kündigte den Vertrag, Beigl musste Mitte Juli Insolvenz anmelden. „Daneben ging bei mir im Privatleben auch einiges schief. Ich stand vor einem großen Scherbenhaufen“, erzählt er.

Es sollte eine sportliche Herausforderung sein

Beigl überlegte, wie er eine persönliche Auszeit bestmöglich gestalten könnte. Für den passionierten Marathonläufer war klar, dass die Monate mit einer sportlichen Herausforderung verbunden sein sollten. „Zuerst habe ich überlegt, ob ich den Jakobsweg nach Santiago de Compostela laufen soll. Aber da wusste ich nicht, ob es das Richtige für mich ist. Dann bin ich auf die Radtour gestoßen und wusste, dass das passt.“

27 Fahrerinnen und Fahrer wollen in diesem Jahr nach 120 Tagen und fast 12000 Kilometern ans Ziel kommen, andere Fahrer werden nur einzelne Etappen radeln. Beigl ist der einzige Deutsche, der in Kairo für die gesamte Tour an den Start geht. Bei den 27 Fahrern, die sich der größtmöglichen Herausforderung stellen, geht es darum, möglichst jeden Meter selbst zu radeln. Im vergangenen Jahr haben das nur zwei Fahrer geschafft.

„Wer sich eine Magen-Darm-Geschichte holt, muss schnell pausieren. Deshalb gilt es, möglichst lange fit zu bleiben.“ Beigl hat für die Tour nicht extra trainiert, aber er hat zehn Kilogramm zugenommen, damit er den mehrmonatigen Strapazen gewappnet ist. „Ich habe mehr Kraft- als Ausdauertraining gemacht“, sagt er.

Derzeit tüftelt er am Gepäck: 60 Kilogramm darf er mitnehmen. Was sich anfangs viel anhört, ist am Ende doch nur das Nötigste. Schließlich muss auch noch viel Platz bleiben für sein Zelt und Ersatzteile für das Cross-Bike, das extra schwarz-weiß gestreift lackiert ist. „Es sieht aus wie Zebrastreifen. Das passt zu der Tour.“ Täglich wird sein Gepäck in einem der drei Lastwagen, die die Tour begleiten, von Lager zu Lager gefahren werden. An 90 Tagen wird geradelt. An 30 Tagen kann sich Bernd Beigl erholen und an einem umfangreichen Freizeitprogramm teilnehmen. „Es ist eine Jubiläumstour. Sie findet zum 15. Mal statt und hat deshalb besonders tolle Aktivitäten im Programm, wie verschiedene Safaris, ein Ausflug zu den roten Dünen des Sossusvlei in Namibia und ein längerer Aufenthalt bei den Viktoriafällen.“

Unbequemlichkeiten nimmt er für seine Auszeit in Kauf

Beigl freut sich auf das Abenteuer, das nun kurz bevorsteht. Er sieht es als Experiment. „Eigentlich bin ich gar kein Zelttyp. Nach der Biwak-Zeit bei meinem Wehrdienst wollte ich nie wieder in einem Zelt schlafen.“ Für seine Auszeit nimmt er all die Unbequemlichkeiten gerne in Kauf. Schließlich hat auch diese Auszeit ein absehbares Ende: am 13. Mai werden die Teilnehmer der Tour voraussichtlich in Kapstadt eintreffen. Dann will Beigl wieder gestärkt und inspiriert zurückfliegen.

Wie es für ihn beruflich weitergeht, das weiß er schon heute. „Ich arbeite als Quartiersmanager in Bobingen. Diese Arbeit werde ich fortführen, sobald ich zurück bin.“

Und auch bei der Augsburger Kulturküche würde er sich gerne weiterhin engagieren. „Nicht als Geschäftsführer. Da habe ich mich bewusst rausgenommen. Aber vielleicht als Berater für die Öffentlichkeitsarbeit.“