Augsburg Modular-Helfer werden ausgezeichnet

Der mit 5000 Euro dotierte Augsburger City-Preis geht dieses Jahr an mehr als 400 Ehrenamtliche. Warum sich die Jury dafür entschied.

Der Augsburger City-Preis geht in diesem Jahr an die über 400 ehrenamtlichen Helfer des Modular-Festivals. Mit dem Preis sollen besondere Leistungen gewürdigt werden, die in beispielhafter und herausragender Weise die Attraktivität der Augsburger Stadt erhöhen. Vergeben wird er von der City Initiative Augsburg, kurz CIA, in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wird heuer von der Fürst Fugger Privatbank gestiftet.

Am Freitag vergangener Woche tagte die sechsköpfige Jury des 16. Augsburger City-Preises, die aus Vertretern der stiftenden Bank, der Stadt Augsburg, Repräsentanten der CIA und des Marketing Club Augsburg bestand, und entschied sich einstimmig für die über 400 ehrenamtlichen Helfer des Modular Festivals. Das Jugendfestival biete engagierten Menschen die Möglichkeit, aktiv an der Veranstaltung mitwirken zu können, heißt es von der CIA. In verschiedensten Bereichen, wie Planung, Bühnenbetreuung, Wegeführung, Infos, Müllbeseitigung und Verkauf werden sie ehrenamtlich eingebunden. Die Jury hob dabei die Kombination aus Engagement, der Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und dem Einblick hinter die Kulissen hervor. Eine Kernaussage der Helfer sei, dass es ein tolles Gefühl sei, ein Festival zum Laufen zu bringen, das 10000 Menschen Spaß macht.

In der Vergangenheit wurden unter anderem der Mäzen Kurt F. Viermetz, die Parfümerie Naegele, die Freunde des Augsburger Puppenspiels , der Organisator der Plärrerumzüge Dieter Bartl, die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg, der Buchhändler Kurt Idrizovic und die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen ausgezeichnet.

Mit dieser Auszeichnung sollen künftig auch weitere Bürger animiert werden, sich für ihre Stadt zu engagieren, heißt es von der CIA. Entsprechend den Richtlinien der Auszeichnung liege es im Interesse der CIA und des Preisstifters, dass der Preis wiederum einem Projekt zugeführt wird, welches der Erhöhung der Attraktivität der Augsburger Stadt diene.

Die feierliche Verleihung findet am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses in Anwesenheit der Zweiten Bürgermeisterin Eva Weber, des Preisträgers, des Preisstifters und zahlreicher Ehrengäste statt. (AZ)