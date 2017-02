2017-02-01 14:04:00.0

Festival Modular: Ticketvorverkauf geht in eine neue Runde

Das Organisationsteam hat heute zahlreiche neue Bands bekanntgegeben, die vom 15. bis zum 17. Juni im Wittelsbacher Park auftreten werden.

Das Modular-Festival findet in diesem Jahr von Donnerstag, 15., bis Samstag, 17. Juni, im Wittelsbacher Park statt. Seit einigen Wochen können Tickets im Online-Shop geordert werden. Ab dem heutigen Mittwoch, 1. Februar, können auch Eintrittskarten in folgenden Augsburger Geschäften und Kundencentern der Stadtwerke gekauft werden: Innenstadtfilialen der Bäckerei Wolf, Glore, Degree und die Kundencenter der Stadtwerke am Königsplatz und am Hohen Weg. Das Festivalticket, das den Käufern Eintritt an allen Tagen gewährt, kostet ab 1. Februar 40 Euro (ermäßigt 30 Euro).

Das Festival-Team gab heute auch weitere Künstler und Musikgruppen bekannt, die dort auftreten werden: Moop Mama, die höchste Eisenbahn, SXZN, 3Plusss, Sparkling, Vögel die Erde essen, Odd Couple, Laurel, Van Holzen, Impala Ray. (ziss)