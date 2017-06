2017-06-15 10:13:00.0

Augsburg Modular startet mit dem Pop-Preis Roy: Das sind die Gewinner

Zum Modular-Auftakt wurde der Pop-Preis Roy in fünf Kategorien verliehen. Zu den Gewinnern zählen "Der Herr Polaris" und Komponist Michael Kamm.

Zum Auftakt des diesjährigen Modularfestivals wurde am Mittwochabend der Pop-Preis Roy in der Kongresshalle in den Kategorien Künstler des Jahres, Nachwuchs/Newcomer, Club, Programm-Macher und Lebenswerk/Herausragende Leistungen verliehen.

Der Herr Polaris ist Künstler des Jahres

Zu den Gewinnern zählt Der Herr Polaris, der im vergangenen Jahr mit seinem Album „Mehr innen als außen“ beim Hamburger Label Grand Hotel van Cleef landen konnte. Er erhielt einen Roy als Künstler des Jahres.

Die Band Friedrich Sunlight wurde als Newcomer des Jahres ausgezeichnet, während das junge Ensemble Theter in der Kategorie Programm-Macher das Rennen machte. Der Provino Club darf sich über die Auszeichnung Club des Jahres freuen. Schließlich wurde für seine herausragenden Leistungen für die Augsburger Popkultur mit Michael Kamm eine Größe der Augsburger Musikszene im Bereich „Lebenswerk“ geehrt.

Mit der Auszeichnung sind Preisgelder von insgesamt 4000 Euro verbunden. Sie wurden auf Initiative von Kulturreferent Thomas Weitzel erstmals von der Stadt Augsburg zur Verfügung gestellt. „Wir wissen um die Bedeutung der Popkultur für die Stadt Augsburg. Daher möchten wir das Engagement und die hochkarätige, künstlerische Vielfalt in Augsburg auch entsprechend würdigen“, so der Kulturreferent. (AZ)