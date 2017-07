2017-07-04 13:33:00.0

Justiz Mörder rechnet vor Gericht mit dem Knast ab

Ein Häftling hatte im Kaishamer Gefängnis einen hohen JVA-Beamten beleidigt. Das letzte Wort nutzt er zu einer Generalabrechnung. Die Vorwürfe sind nicht ganz neu. Von Klaus Utzni

Solche Szenen sind in Augsburgs Gerichtssälen selten: Der Angeklagte, ein athletisch gebauter Kasache mit prallen Oberarmmuskeln, wird von vier Justiz- und Polizeibeamten hereingeführt. Er schlurft über den Boden, denn seine Füße sind mit einer Stahlkette zusammengebunden, seine Hände mit Fesseln fixiert.

Der 40-Jährige, der ein goldenes Halskettchen mit Kreuz trägt, gilt als hochgefährlich. Er ist ein zu lebenslänglicher Haft verurteilter Mörder. Im Juni 2011 hat er in der Nähe von Tirschenreuth in der Oberpfalz einen Gastwirt, 67, mit sieben wuchtigen Hammerschlägen auf den Kopf getötet, Bargeld, Schmuck und zwei Silberbarren aus dem Tresor geraubt.

ANZEIGE

Der Gefangene, der eine Zeit lang im Gefängnis Kaisheim einsaß, ist der Beleidigung eines höheren Beamten aus der Anstaltsleitung angeklagt. Er hat ihn als „Lügner“ und „hinterfotzigen Typ“ bezeichnet. Dahinter steht er auch jetzt. Nachdem seine Verteidigerin Alexandra Gutmeyr die Vorwürfe in seinem Namen eingeräumt hat, die Plädoyers gesprochen sind, nutzt der 40-Jährige das ihm zustehende „letzte Wort“ für eine Generalabrechnung mit dem Kaisheimer Knast.

Es geht vor allem um den Umgang mit drogensüchtigen Häftlingen. Der von ihm beleidigte Führungsbeamte spiele sich wie ein Richter auf, Drogenkranken würden gegeneinander ausgespielt und häufig in den Bunker gesperrt, also zur Strafe in Einzelhaft genommen. Anwältin Gutmeyr sagt, ihr Mandant habe sich im Gefängnis „verraten“ gefühlt. Vieles liege dort im Argen.

Hintergrund ist offenbar, das in Bayern im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Behandlung von heroinsüchtigen Häftlingen mit dem Ersatzstoff Methadon sehr restriktiv gehandhabt wird. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hatte im vergangenen Jahr einem ehemaligen heroinabhängigen Häftling der JVA Kaisheim Schadensersatz zugesprochen, weil ihm jahrelang der Ersatzstoff Methadon verwehrt worden war.

Richter Alexander Müller hört sich das von einer Dolmetscherin übersetzte „Eigenplädoyer“ geduldig an, erklärt aber, er könne die Verhältnisse in Kaisheim auch nicht ändern und verurteilt den 40-Jährigen zu weiteren sechs Monaten Haft.

Was den Gefangenen, bei dem nach einer Haftzeit von 15 Jahren nachträglich auch die Sicherungsverwahrung angeordnet werden kann, augenscheinlich nicht besonders interessiert. Er nimmt das Urteil sofort an und wird wieder zurückgebracht ins Gefängnis – inzwischen nach Straubing, wo die „schweren Jungs“ einsitzen.